Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Augusto Barbera: "Le parole di Gratteri ai limiti dell'indecenza"

sabato 14 febbraio 2026
Augusto Barbera: "Le parole di Gratteri ai limiti dell'indecenza"

1' di lettura

Augusto Barbera, ex presidente della Corte Costituzionale, storico esponente del PCI ed eminente giurista favorevole al SÌ commenta le parole di Gratteri che in questi giorni stanno facendo parecchio discutere con il magistrato che sostanzialmente sostiene che le persone "perbene" voteranno "no": "All'interno di questo clima si è inserita la dichiarazione, mi si consente di dire indecente, del procuratore Gratteri che ha tentato, direi con un tono che potrebbe anche essere ai limiti dell'eversione, che ha tentato di dividere i cittadini italiani, i direttori italiani in indagati o non indagati, imputati o non imputati, massoni o non massoni, che se lo fa un qualunque cittadino è una cosa disdicevole, un modo rozzo di fare battaglia politica. Detto dal procuratore, al quale riconosco meriti importanti, il procuratore della Repubblica di Napoli, che ha avuto meriti importantissimi nella lotta all'Andrangheta, fatto da lui veramente è una delusione ai limiti dell'indecenza". 

tag
augusto barbera
referendum giustizia

E l'Anm tace Nicola Gratteri, la rivolta di 51 magistrati: "Ora ci indaghi tutti"

Il trionfo di Giorgia Natalia Aspesi, la resa a Giorgia Meloni: "Noi non capiamo perché"

La storia insegna Il PCI, la giustizia e la diversità sognata

ti potrebbero interessare

Nicola Gratteri, la rivolta di 51 magistrati: "Ora ci indaghi tutti"

Nicola Gratteri, la rivolta di 51 magistrati: "Ora ci indaghi tutti"

Il PCI, la giustizia e la diversità sognata

Il PCI, la giustizia e la diversità sognata

Francesco Damato
Cei, il numero 2 benedice Magistratura Democratica

Cei, il numero 2 benedice Magistratura Democratica

Fausto Carioti
Arianna Meloni, l'avvertimento alle toghe: "Come farà carriera un magistrato"

Arianna Meloni, l'avvertimento alle toghe: "Come farà carriera un magistrato"