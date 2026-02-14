Augusto Barbera: "Le parole di Gratteri ai limiti dell'indecenza"

Augusto Barbera, ex presidente della Corte Costituzionale, storico esponente del PCI ed eminente giurista favorevole al SÌ commenta le parole di Gratteri che in questi giorni stanno facendo parecchio discutere con il magistrato che sostanzialmente sostiene che le persone "perbene" voteranno "no": "All'interno di questo clima si è inserita la dichiarazione, mi si consente di dire indecente, del procuratore Gratteri che ha tentato, direi con un tono che potrebbe anche essere ai limiti dell'eversione, che ha tentato di dividere i cittadini italiani, i direttori italiani in indagati o non indagati, imputati o non imputati, massoni o non massoni, che se lo fa un qualunque cittadino è una cosa disdicevole, un modo rozzo di fare battaglia politica. Detto dal procuratore, al quale riconosco meriti importanti, il procuratore della Repubblica di Napoli, che ha avuto meriti importantissimi nella lotta all'Andrangheta, fatto da lui veramente è una delusione ai limiti dell'indecenza".