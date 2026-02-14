Referendum giustizia, la stoccata a Gratteri: "Questi cittadini non possono votare"

"In linea con le parole del procuratore Gratteri sarà fatto divieto, per non inquinare il voto referendario, ad abitanti di diversi paesi. Cominciamo da Pizzo, perché sono evidenti le connessioni con gruppi di estorsori, gli abitanti di Bomba perché sono in naturale continuità con la Loggia P2, gli abitanti di Strangolagalli perché certamente sono dediti agli omicidi, gli abitanti di Rottofreno perché dei sabotatori, gli abitanti di Monopoli perché sicuramente è un centro di affaristi e di Portocannoni per le naturali connessioni con i gruppi di traffico internazionale di stupefacenti. Insomma, prendiamola a ridere perché altrimenti c'è solo da piangere". Con un video esilarante, Giorgio Mulè risponde alle dichiarazioni di Nicola Gratteri che hanno suscitato non poche polemiche tra i promotori del "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia,