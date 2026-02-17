Libero logo
Referendum giustizia, il delirio di Giovanni Storti: "Azzardo molto pericoloso"

di
martedì 17 febbraio 2026
2' di lettura

Anche Giovanni Storti è caduto nella trappola mediatica di Gratteri e di tutti i promotori del "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha paragonato il sorteggio previsto dalla riforma Nordio al sorteggio degli attori per un film. Una boutade colossale, dato che completamente diversi. Ma tant'è.

"Con Aldo e Giacomo stiamo preparando un nuovo film, siamo nella fase in cui bisogna scegliere gli attori. Quest'anno abbiamo pensato perché sceglierli, ma estraiamoli a sorte tra migliaia e migliaia di attori e attrici che ci sono in Italia - ha spiegato Giovanni in un video pubblicato sui social -. Allora ho preparato un urnetta e adesso li estraggo. Vediamo chi capita. Luigi Garzotti, Ennio Sirtino, Gianna Bacicalelli. Ma vi sembra sensato scegliere i propri collaboratori per una cosa anche se non così importante come può essere un film estraendoli a sorte? Ebbene questa è la proposta del governo per la nuova riforma della giustizia cioè estrarre a sorte i membri del Consiglio Superiore della Magistratura che è un organo importante che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della stessa magistratura. In più questo consiglio si striplica se può esistere questo nome cioè questo consiglio diventa tre - ha proseguito - e una parte di questi membri verranno scelti seppure estratti a sorte, verranno indicati dal governo. Beh io penso che sia veramente un azzardo, un azzardo anche molto pericoloso per cui al referendum voterò no, ci attecchiamo in un altro". 


 

referendum giustizia
giovanni storti

ti potrebbero interessare

