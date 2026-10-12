Se il giudice giustifica l'odio contro Poli Bortone

E ora siamo arrivati anche a giustificare gli haters. Soprattutto se rivolgono i loro insulti a personaggi pubblici che appartengono al mondo della destra. Si rimane davvero senza parole, infatti, a leggere la notizia dell’archiviazione della querela presentata da Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, contro 70 soggetti che sui social avevano gioito con varie affermazioni (dandole della ladra) per il furto subito in casa da Poli Bortone, una carriera politica prima nel Msi e oggi in FdI. Perché almeno due motivazioni fornite dalla pm Roberta Di Filippo che ha chiesto di archiviare sono emblematiche: la prima è che le espressioni contestate vanno lette nell’ambito di una generale «deresponsabilizzazione propria delle cosiddette “piazze virtuali”». In pratica uno va su un social e trovandosi su una piazza virtuale può offendere, infangare, denigrare a piacimento.

La seconda motivazione è ancora più sconcertante: «La reputazione dell’esponente politico, pur restando pienamente meritevole di tutela, tollera un più ampio esercizio del diritto di critica rispetto a quella del comune cittadino». Insomma se sei un personaggio pubblico ti becchi le ingiurie e abbozzi. La legale di Poli Bortone è comprensibilmente amareggiata: «In un momento in cui c’è questa deriva social che istiga a delinquere affermare che bisogna comprendere la deresponsabilizzazione sulle piattaforme è molto grave». Innanzitutto, anche un personaggio pubblico possiede il diritto a non vedere compromessa la propria reputazione. Significa altrimenti legittimare il risentimento anticasta che ha costituito il successo di movimenti populisti che proprio dell’aggressione online hanno fatto una pratica vergognosa.