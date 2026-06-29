Adriana Poli Bortone, banditi in villa: tutto in mezz'ora, ecco il bottino

Svaligiata la villa di Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, a cui sono stati portati via gioielli, contanti, argenteria. Pur non essendo ancora chiaro il valore del bottino, il danno economico e affettivo per la prima cittadina è stato enorme. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i ladri avrebbero frugato nei cassetti, negli armadi, tra i cuscini dei divani. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Anche perché la villa si trova in una zona periferica della città.

I banditi, approfittando dell'assenza di persone in casa, avrebbero scavalcato il muro di cinta della casa e sradicato la grata di una finestra al pianterreno per poi entrare indisturbati nella proprietà della Poli Bortone. Ancor prima, avrebbero manomesso l’impianto anti-intrusione, compreso il sistema di video sorveglianza e le telecamere collegate, portando via addirittura gli hard disk collegati al sistema di controllo. Secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo della Sezione rilievi del Comando provinciale di Lecce, ad agire sarebbe stato un gruppo ben organizzato. Il sospetto è che gli autori del colpo sapessero bene dove e come mettere le mani. Tant'è che hanno agito in poco più di mezz’ora.