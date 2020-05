08 maggio 2020 a

a

a

Privacy Policy

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente informativa è resa, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”), agli utilizzatori (di seguito: “Utenti” oppure “Utente”) del sito www.liberoquotidiano.it in versione desktop, mobile e applicazione per smartphone (di seguito: “Sito e App”) di proprietà di Editoriale Libero S.r.l. con sede legale in Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano, Titolare del Trattamento dei dati personali (di seguito: “Titolare”), ed ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di Sito e App con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché di consentire agli Utenti di Sito e App di conoscere le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento.

Come specificato nelle condizioni di utilizzo dei servizi del sito, presenti nella sezione del Sito “DISCLAIMER”, i servizi offerti dal Titolare sono rivolti a persone di età pari o superiore ai 18 anni. Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza del trattamento di dati di minori di 18 anni di età, si riserva il diritto di interrompere unilateralmente la fruizione del servizio offerto nonché di cancellare i dati acquisiti.

I termini che non vengono definiti nella presente Informativa sulla tutela dei dati personali hanno lo stesso significato descritto nelle condizioni di utilizzo dei servizi del sito, presenti nella sezione del Sito “DISCLAIMER”.

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali.

FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO

I dati personali forniti dagli Utenti attraverso l’utilizzo di Sito e App, verranno trattati con il loro consenso, per le finalità di seguito descritte:

A. Erogazione servizio “REGISTRAZIONE UTENTE”:

I. La finalità del servizio è quella di pubblicare i commenti dell’Utente sugli articoli e sui video pubblicati dal quotidiano.

Al fine di erogare tale servizio è necessario che l’Utente effettui la registrazione attraverso il Sito web. I dati necessari alla Registrazione si limitano al conferimento di:

• Indirizzo e-mail

• Nickname, o pseudonimo, con il quale l’utente apparirà come autore dei commenti che eventualmente effettuerà

• Indicazione sulla maggiore età, mediante la quale l’utente dichiara di avere un’età maggiore o minore ai 18 anni

II. L’Utente, in fase di registrazione o in seguito, accedendo alla propria sezione personale, (di seguito “Profilo Utente”), potrà fornire ulteriori dati personali a titolo di informazioni facoltative ed aggiuntive che verranno raccolti dal Titolare qualora forniti, quali: nome, cognome, sesso, data di nascita, professione, Nazione, Comune, Cap e telefono.

B. Erogazione servizio “REGISTRAZIONE UTENTE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI E CULTURALI”:I. La finalità del servizio è quella di consentire all’Utente di effettuare l’acquisto di prodotti editoriali, nella sezione “LIBERO EDICOLA”, e/o relativi ad ambito culturale e musicale, nella sezione “LIBERO SHOPPING”.

Al fine di erogare tale servizio è necessario che l’Utente effettui la registrazione attraverso il Sito web, nella sezione “LIBERO EDICOLA” oppure in quella “LIBERO SHOPPING”, o attraverso l’Applicazione per smartphone. I dati necessari alla Registrazione sono distinti, a seconda del metodo di pagamento utilizzato, in dettaglio:

a) Per l’acquisto di singole copie editoriali:

i. qualora non si richieda la fattura dell’acquisto, si limitano al conferimento di:



• Indirizzo e-mail

• Numero di telefono (n.b. tale informazione verrà richiesta solamente per il canale di pagamento telefonico, effettuato attraverso l’utilizzo di uno smartphone)

• Indicazione sulla maggiore età, mediante la quale l’utente dichiara di avere un’età maggiore o minore ai 18 anni.

ii. qualora si richieda la fattura dell’acquisto, si limitano al conferimento di:

• Indirizzo e-mail

• Indicazione sulla maggiore età, mediante la quale l’utente dichiara di avere un’età maggiore o minore ai 18 anni

• Nome

• Cognome

• Città

• CAP

• Indirizzo

• Codice Fiscale

b) Per l’acquisto di singoli abbonamenti editoriali o pacchetti di abbonamenti editoriali, tramite un’offerta business:

i. qualora non si richieda la fattura dell’acquisto, si limitano al conferimento di:

• Indirizzo e-mail

• Indicazione sulla maggiore età, mediante la quale l’utente dichiara di avere un’età maggiore o minore ai 18 anni

• Indicazione se l’acquirente è una Pubblica Amministrazione

ii. qualora si richieda la fattura dell’acquisto, si limitano al conferimento di:

• Indirizzo e-mail

• Indicazione sulla maggiore età, mediante la quale l’utente dichiara di avere un’età maggiore o minore ai 18 anni

• Indicazione se l’acquirente è una Pubblica Amministrazione

• Nome

• Cognome

• Città

• CAP

• Indirizzo

• Codice Fiscale

II. L’Utente, in fase di registrazione o in seguito, accedendo alla propria sezione personale, (di seguito “Profilo Utente”), potrà fornire ulteriori dati personali a titolo di informazioni facoltative ed aggiuntive che verranno raccolti dal Titolare qualora forniti:

• Per la casistica I (a)-(i) e I (b)-(i) sono i seguenti:

i. Nome, cognome, città, cap, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, telefono, sesso, rag. sociale azienda, città azienda, cap azienda, indirizzo azienda, telefono azienda, fax azienda, partita iva azienda.

• Per la casistica I (a)-(ii) e I (b)-(ii)sono i seguenti:

i. Data di nascita, telefono, sesso, rag. sociale azienda, città azienda, cap azienda, indirizzo azienda, telefono azienda, fax azienda, partita iva azienda.

C. Erogazione servizio di “PROFILAZIONE UTENTE PER L’INVIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E PROMOZIONALI DA PARTE DELL’EDITORE”

La finalità del servizio è quella di fornire all’Utente, mediante l’utilizzo di l’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, un servizio di marketing direttamente erogato dall’Editore, mediante il quale saranno inviate informazioni di settore quali notizie e curiosità, nonché e-mail pubblicitarie, attività promozionali, ricerche di mercato, sondaggi di opinione ed altre attività di marketing.

L’utilizzo di dati personali potrebbe includere ma non essere limitato all’ utilizzo, distribuzione e comunicazione sul sito istituzionale dell’editore, siti partner, siti dedicati a iniziative speciali, pagine d’atterraggio, materiali legati a campagne online e offline – banner, materiali promozionali, campagne di Google Adsense e altri canali di gestione di online marketing – social network dove l’editore è presente, come Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram e Pinterest.

Inoltre, al fine di garantire la soddisfazione degli utenti/visitatori/clienti e di venire incontro alle loro aspettative, il trattamento è anche finalizzato alla gestione ottimale della produzione e delle scorte dei vari materiali, attraverso l’elaborazione statistica dei dati raccolti. Il trattamento, dietro specifico consenso dell’interessato, potrà essere effettuato anche per la rilevazione dei gusti, delle preferenze e delle abitudini della clientela, del grado di soddisfazione del cliente, attraverso un’attività di profilazione dell’utente, finalizzata all’invio di informazioni commerciali o materiale pubblicitario, per campagne di marketing diretto, per la partecipazione a giochi, concorsi o operazioni a premi, per l’erogazione di servizi di tutela del cliente, per ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di marketing.

D. Erogazione servizio di “PROFILAZIONE UTENTE PER L’INVIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E PROMOZIONALI DA PARTE DI SOCIETÀ TERZE”

La finalità del servizio è quella di fornire all’Utente, mediante l’utilizzo di l’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, un servizio di marketing erogato da società terze, alle quali il Titolare trasmetterà il dato relativo all’indirizzo di posta elettronica dell’Utente, mediante il quale saranno inviate informazioni di settore quali notizie e curiosità, nonché e-mail pubblicitarie, attività promozionali, ricerche di mercato, sondaggi di opinione ed altre attività di marketing.

L’utilizzo di dati personali potrebbe includere ma non essere limitato all’ utilizzo, distribuzione e comunicazione sul sito istituzionale dell’editore, siti partner, siti dedicati a iniziative speciali, pagine d’atterraggio, materiali legati a campagne online e offline – banner, materiali promozionali, campagne di Google Adsense e altri canali di gestione di online marketing – social network dove l’editore è presente, come Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram e Pinterest.

Inoltre, al fine di garantire la soddisfazione degli utenti/visitatori/clienti e di venire incontro alle loro aspettative, il trattamento è anche finalizzato alla gestione ottimale della produzione e delle scorte dei vari materiali, attraverso l’elaborazione statistica dei dati raccolti. Il trattamento, dietro specifico consenso dell’interessato, potrà essere effettuato anche per la rilevazione dei gusti, delle preferenze e delle abitudini della clientela, del grado di soddisfazione del cliente, attraverso un’attività di profilazione dell’utente, finalizzata all’invio di informazioni commerciali o materiale pubblicitario, per campagne di marketing indiretto, per la partecipazione a giochi, concorsi o operazioni a premi, per l’erogazione di servizi di tutela del cliente, per ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di marketing.

Il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere A, B, C e D, trova la sua base giuridica nell’art. 6 (a) del Regolamento ([…] l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere A, B, C e D è facoltativo ma un eventuale rifiuto dell’Utente comporterà l’impossibilità del Titolare di dare seguito alle richieste o all’erogare i servizi oggetto delle lettere sopra indicate.

Nell’ipotesi di cui alla lettera A (II), il mancato conferimento non comprometterà l’erogazione del servizio A.

Nell’ipotesi di cui alla lettera B (II), il mancato conferimento non comprometterà l’erogazione del servizio B.

In particolare, nell’ipotesi della lettera A (I) o B (I), il mancato conferimento dei dati necessari alla registrazione dell’Utente, determinerà l’impossibilità di erogare anche i servizi di cui alle successive lettere C e D.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, mediante sistemi manuali, informatici o telematici. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del Regolamento.

Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le finalità per le quali sono stati raccolti.

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la revoca del consenso al trattamento e richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando comunicazione al Titolare alla casella: [email protected] A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati personali dello stesso verranno cancellati, fatta salva l’ulteriore conservazione prevista da obblighi normativi.

Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno conservati per un termine non superiore a 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data dell’ultimo accesso a Sito e/o App da parte dell’Utente.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che agiscono come Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o che sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.

Inoltre, per alcuni servizi, i dati potranno essere comunicati a società che collaborano o utilizzano i servizi del Titolare, con l'unico intento di erogare i servizi richiesti dall'Utente. Il Titolare, nel conferimento dei dati, finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti dall’Utente, si è assicurato che tali società abbiano opportuni requisiti ed adottino opportune misure di sicurezza per la protezione degli stessi.

In particolare, i dati forniti dall’Utente potranno essere condivisi dal Titolare con le seguenti terze parti esclusivamente per erogare i servizi richiesti dall'Utente o ottemperare altri obblighi normativi:

• Aziende di Servizi, che il Titolare utilizza per l’erogazione dei servizi dei quali alle finalità (A), (B) e (C), al fine di dotarsi di opportuni strumenti tecnologici, relativi a piattaforme web, piattaforme gestionali ed editoriali;

• Aziende di Servizi, che il Titolare utilizza per l’erogazione di servizi dei quali alla finalità (D), al fine di espletare quanto richiesto dall’Utente.

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di soggetti, enti e Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati personali raccolti tramite il Sito e App, potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi richiesti tramite Sito e App e nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento.

I paesi ove i dati personali potranno essere trasferiti afferiscono allo Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento dei dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del Regolamento.

RACCOLTA DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento di Sito e App acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei meccanismi di accesso e funzionamento e dei protocolli in uso su Internet.

Ogni volta che l’Utente si collega a Sito e App e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati d’accesso vengono memorizzati presso i nostri sistemi, sotto forma di file di dati tabellari o lineari.

Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono a Sito e App, la richiesta da parte del browser dell’Utente, sotto forma di indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), la data e l’ora della richiesta al server, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la quantità di dati trasmessa, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.

Questi dati potranno essere utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso di Sito e App al fine di individuare le pagine preferite dagli Utenti e fornire dunque contenuti sempre più adeguati e per controllarne il corretto funzionamento.

Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni di Sito e App o dei suoi Utenti

INFORMAZIONI SU COOKIES, MOTORI DI RICERCA E DATI SULLA POSIZIONE

I cookies hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet, facilitare agli Utenti l'accesso ai servizi offerti dal Sito e App e fornire pubblicità utile e pertinente ai visitatori. Con l'utilizzo dei cookies non vengono trasmessi né acquisiti dati personali e non vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli Utenti.

Qualora non desideri che le informazioni da lui fornite vengano raccolte attraverso l’uso di cookie, l’Utente può attuare una semplice procedura presente nel proprio browser che permette di rifiutare la funzione dei cookies

I cookies sono porzioni d'informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione di un sito web, al fine di elaborare ed identificare i dati d'utilizzo. Il file di cookie è solitamente di ridottissime dimensioni e non contribuisce alla saturazione dello spazio fisico del disco rigido. Il cookie è trasferito sul disco del lettore a fini di registrazione per "memorizzare" quali aree di un sito web sono state visitate. Questa scelta consente di risparmiare tempo, permettendo al lettore di raggiungere più velocemente le parti principali di un sito in precedenza visitate. Esistono diversi tipi di cookies:

• permanenti, ossia che rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser;

• temporanei o di sessione, che sono memorizzati unicamente per la durata della navigazione e vengono cancellati dal computer con la chiusura del browser;

• di terzi, generati da un sito web diverso da quello che il lettore stia visitando.

I cookies utilizzati sono una combinazione di queste tre tipologie: alcuni servono solo per l'apertura e il mantenimento di una sessione (cookies temporanei). In tal caso, la chiusura della sessione o del browser li renderà inutilizzabili sia dall'utente che da terzi, pur permanendo fisicamente sul pc utilizzato (cookies permanenti).

A fini puramente statistici sono inoltre rilasciati cookies di terzi, per la misurazione d'informazioni aggregate. Al fine di offrire un sito che risponda alle attese e agli interessi del lettore, viene costantemente effettuata un'analisi dei dati raccolti sui cookies; tali dati indicano unicamente ed in forma anonima in che modo viene usato il sito, cioè gli ambiti e le sezioni che sono stati ritenuti di maggiore interesse ed utilità per i navigatori.

L’Utente ha la facoltà di impostare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookies, solo alcuni, oppure rifiutarli. Rendiamo noto, tuttavia, che la mancata accettazione dei cookies potrebbe comportare l'impossibilità di erogazione del servizio nel caso di accesso ad alcune aree del sito. Si ricorda, inoltre, che alla fine di ogni sessione di navigazione l'utente potrà in ogni caso cancellare dal proprio disco fisso sia la cache-memory di navigazione sia i cookies raccolti.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Cookies, per verificare ed eventualmente modificare il suo consenso all’utilizzo delle tipologie di cookie utilizzati, consultare la pagina “Cookie Policies”

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente, quale soggetto interessato, ha la facoltà di esercitare specifici diritti inerenti i suoi Dati Personali. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere:

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;

2. l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità di trattamento;

c. dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi;

d. degli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

e. dell’eventuale intenzione del titolare di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;

f. del periodo di conservazione dei dati personali;

g. della logica applicata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato, in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici nell’ambito di un processo automatico di raccolta e/o profilazione;

h. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante designato e del Responsabile della protezione dei Dati (c.d. DPO);

i. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;

4. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

6. la limitazione al trattamento;

7. la portabilità dei dati personali che lo riguardano ad altro Titolare del trattamento;

8. la revoca del trattamento;

9. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.;

10. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Per esercitare i diritti al punto precedente, l'interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare e/o al Responsabile della Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito al trattamento dei propri Dati Personali, o per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento nominati dalla Società, inviando comunicazione a mezzo raccomandata a.r. ai contatti di seguito riportati:

• Il Titolare del Trattamento:

-Ragione Sociale: EDITORIALE LIBERO S.R.L.

-Indirizzo sede legale: Viale Luigi Majno 42, CAP 20129, Milano

- Indirizzo mail: [email protected]

• Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO):

-Dati di contatto: [email protected]

MODIFICHE

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all'utilizzo dei dati relativi all'Utente da parte del Titolare, questo avviserà l'Utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.

Modificare il consenso alla Cookie-Policy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.