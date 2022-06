Ecco la mappa delle Comunali 2022: tutti i risultati

07 giugno 2022 a

Ecco tutti i risultati delle elezioni Amministrative 2022. Si vota in 978 Comuni in tutta Italia. Quattro sono le sfide più importanti nei capoluoghi di Catanzaro, Genova, L'Aquila e Palermo. Sfide anche a Verona, Padova e Belluno. La Lombardia è la regione con il maggior numero di Comuni alle urne, sono 128. Argentera, in provincia di Cuneo, è invece il Comune con il minor numero di elettori. Segui con noi di Liberoquotidiano.it i risultati in tempo reale qui sotto:

