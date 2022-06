Referendum Giustizia 2022: ecco i risultati sul primo quesito, la mappa del voto

07 giugno 2022 a

Domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23, in alcuni comuni si tengono le elezioni amministrative. Tutti gli italiani aventi diritto, inoltre, sono chiamati alle urne per il referendum. I quesiti referendari sono cinque, ma si può scegliere di votare anche solo per uno di essi. Ecco il quinto punto su cui è richiesto il voto: per il quesito numero 1 si vota sulla scheda di colore rosso. Il quesito riguarda l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Segui i risultati con noi di Liberoquotidiano.it nella mappa qui sotto.

