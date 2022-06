Referendum Giustizia 2022: ecco i risultati sul quinto quesito, la mappa del voto

07 giugno 2022 a

Domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23, in alcuni comuni si tengono le elezioni amministrative. Tutti gli italiani aventi diritto, inoltre, sono chiamati alle urne per il referendum. I quesiti referendari sono cinque, ma si può scegliere di votare anche solo per uno di essi. Ecco il quinto punto su cui è richiesto il voto: per il quesito numero 5 si vota sulla scheda di colore verde. Il tema è l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si chiede l’abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195 nella parte che prevede l’obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per potersi candidare come membri dell’Organo di autogoverno della magistratura. Segui i risultati con noi di Liberoquotidiano.it nella mappa qui sotto.

