Meteorite da 1 kg potrebbe essere caduto in Molise: la sorprendente scoperta dei ricercatori

21 marzo 2021 a

a

a

Un meteorite potrebbe essere caduto a Temennotte, nel comune di Sant'Agapito (Isernia, nel Molise). Parola dei ricercatori di Rete Prisma che, coordinati dall'Istituto nazionale di astrofisica, hanno svolto alcuni calcoli su quanto accaduto nella sera del 15 marzo. "Dall'incrocio dei dati - si legge sul sito della prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera - risulta che il piccolo corpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 secondi con una inclinazione di 84°, una traiettoria quasi verticale dunque. L'altezza e la velocità finale è risultata di 19,8 km e di soli 2,8 km/s, valori che fanno pensare agli studiosi che il meteorite abbia una massa stimata di circa 1 kg. Gli eventuali frammenti più piccoli, "che potrebbero avere dimensioni fra i 2 e i 4 cm, sarebbero caduti alcuni km più a sud in una zona impervia e boscosa, quindi molto difficili da recuperare", concludono appellandosi comunque agli abitanti.

"Gli alieni sono tra noi dal 2017, ecco la prova": la sconvolgente "dimostrazione" del prof di Harvard

Da qui il racconto del primo cittadino al Messaggero: "Ho avvisato subito i cittadini - ha spiegato Giuseppe Di Pilla, sindaco di Sant’Agapito - a Temennotte vivono circa 250 persone. Potrebbero imbattersi nel bolide". Per questo tra le prime cose da fare c'è quella di "spiegare come potrebbe essere fatto e cosa fare in caso di rinvenimento". E infine: "Dalle coordinate che mi sono state fornite dalla Rete Prisma, la caduta sarebbe avvenuta verso il fiume e l'area dello svincolo per Sant'Agapito sulla Statale 85".

"Gli alieni ci hanno invaso". Italia, il numero stratosferico di segnalazioni: due aree nel mirino, cosa sta succedendo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.