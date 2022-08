Lavinia Trematerra, dramma in vacanza: schiacciata a 7 anni da una statua

27 agosto 2022 a

Una bimba di 7 anni di Napoli, Lavinia Trematerra, è morta a Monaco di Baviera, in Germania. La bimba, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da una statua di marmo nel salone centrale dell’albergo nel quale si trovava insieme ai genitori, gli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi. La bimba è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Si attende ora l’esecuzione dell’autopsia per riportare la salma in Italia. Una tragedia che non ha alcuna spiegazione razionale. Solo il lavoro degli inquirenti potrà spiegare il motivo per cui la piccola Lavinia è morta mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. Tutto è accaduto in pochissimi secondi e per la piccol di soli sette anni non c'è stato scampo.

Secondo quanto si è appreso, la statua sembra non fosse fissata al muro ma ancorata al suolo solo grazie alla mole. Pesava infatti diverse tonnellate. La procura bavarese ha sequestrato la salma e aperto una inchiesta per fare luce sull’incidente. Commozione nel mondo forense napoletano anche dopo il post social pubblicato dalla mamma di Lavinia, che ha voluto ricordare la figlia: "Sei e sarai sempre il nostro Angelo. Rip in pace Amore della nostra vita". Ed è così che la notizia è arrivata a conoscenza, oltre che dei più stretti familiari, anche di tante persone che conoscevano i coniugi Trematerra.