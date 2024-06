Torino, massacra anziano disabile in pieno giorno e rischia il linciaggio: le immagini

18 giugno 2024 a

Aggredisce un anziano disabile in piazza ed evita il linciaggio solo grazie all'intervento della polizia. È successo nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Un uomo ubriaco ha sottratto il deambulatore all'anziano e lo ha usato per picchiarlo. Poi ha tentato la fuga ma è stato fermato da alcuni agenti, che così lo hanno anche salvato dal linciaggio da parte di quelli che avevano assistito alla scena.

Secondo Verangela Marino, di Fratelli d'Italia, l'aggressore già la settimana scorsa aveva provato, insieme a una donna, ad attaccare lo stesso anziano per rubargli cinque euro. Sempre su di lui, in un post su Facebook, ha scritto che era "di origine magrebina e in totale stato di follia in quanto il suo tasso alcolemico era a livelli elevatissimi". Dopo essere stati allertati dai presenti, i soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno caricato la vittima su un'ambulanza, trasportandola all'ospedale Giovanni Bosco. Pare abbia riportato la frattura del setto nasale.

Subito dopo l'aggressione, alcuni testimoni hanno inseguito l'uomo. Ma il linciaggio è stato sventato, come riporta TorinoToday, dagli agenti del commissariato Barriera di Milano, che hanno allontanato l'aggressore, portandolo via dalla folla inferocita che si stava venendo a creare. Ancora non è chiaro, però, se l'uomo sia stato arrestato o meno.