Il sondaggio: incubo-Pd, dov'è adesso Fdi

Piace alla gente e non mostra alcun segno d’invecchiamento. È il partito di governo, Fratelli d’Italia , che, secondo l’analisi mensile di “Pagella Politica” (progetto editoriale nato nel 2012 che si occupa di fact-checking e analisi dell’attualità politica) non conosce cali di consenso. Non così si può dire, invece, a sinistra dove i sondaggi di marzo registrano la maggiore crisi. Dall’ottobre 2022, da quando cioè Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio, quindi, il suo partito non ha mai abbassato la media dei consensi, un fenomeno finora senza precedenti.

Le variazioni tra febbraio e marzo sono state, certo, minime, ma hanno confermato le tendenze. Ad esempio, per il caso del Pd, c’è ancora una volta un calo con una perdita dello 0,4%. Così come AVS, che perde lo stesso coefficiente di 0,4%. In controtendenza nel centrosinistra il M5s, con un saldo positivo dello 0,2%. FdI e Forza Italia sono praticamente stabili, con una variazione in negativo dello 0,1%. La Lega segna invece il dato in positivo dello 0,2%. Le rilevazioni di Pagella politica si basano sui sondaggi pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto la data del campione intervistato e quella in cui sono state svolte le analisi statistiche. Infine viene tenuto in considerazione anche il fisiologico margine di errore, così da avere una media più credibile. Giorgia Meloni, dunque, tiene saldo lo scettro del comando.