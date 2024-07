Spiagge, conoscete Scivu? Il miglior litorale d'Italia: soltanto a luglio...

22 luglio 2024 a

a

a

Milioni di italiani sono in viaggio nel bel Paese per trascorrere alcuni giorni di meritato riposo dalle fatiche del lavoro. E in tanti si stanno chiedendo quali siano le spiagge più belle che l'Italia può offrire. La piattaforma globale di case vacanze Holidu ha stilato una speciale graduatoria per questa estate. Tra le 50 più gettonate, la medaglia d'oro se la aggiudica la Sardegna con quasi 40 spiagge in classifica. L'isola Smeralda è seguita a ruota a libera dalla Puglia. Sul terzo gradino del podio troviamo a pari merito la Toscana e la Liguria.

Ma la differenza tra la regione dei nuraghi e le altre d'Italia è netta: la Sardegna conquista le prime 12 posizioni. Nella top 3 svettano: la spiaggia di Scivu con 1.828 recensioni nel mese di luglio su Google Maps, segue quella di Is Arutas con 7.979 valutazioni e infine Porto Giunco con 6.723 commenti.

"Come a Montecarlo, una follia": spiagge, Flavio Briatore stronca la Puglia

La Sardegna può essere definita un vero e proprio paradiso naturale grazie alla sua acqua cristallina e alle spiagge caratterizzata dalla sabbia soffice e fine. Tuttavia la sua posizione isolata la rende anche difficilmente accessibile al pubblico. Sono infatti pochissime le opzioni a disposizione dei viaggiatori: essendo gli ultimi chilometri per raggiungere la riva di strada sterrata, l'accesso non è consentito utilizzando l'automobile. Nei pressi della spiaggia è possibile lasciare dunque le proprie autovetture in un parcheggio di modeste dimensioni, per poi percorrere il sentiero che scende verso il lido a piedi.