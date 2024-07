Roma, "il trucco del campanello": furti in casa, svaligiate in 8 minuti

25 luglio 2024 a

Ci mettono solo otto minuti i ladri di Vallerano a portarsi via i ricordi di una vita e a lasciare l'amaro in bocca ai cittadini. "Sembra di essere in un film, qualcuno intervenga siamo esasperati". Sono queste le parole disperate dei residenti della zona. Il comitato del quartier di Eur Vallerano non ne può più dei continui furti ai loro danni. Sono circa mille le abitazioni in ostaggio di quattro ladri. E ad agire sono sempre gli stessi, peraltro perfettamente riconoscibili in quanto oltre a essere degli abituè sono stati ripresi più volte dalle telecamere di videosorveglianza.

Ma i ladri non sembrano preoccuparsi di venire beccati. Anzi, la banda utilizza una tecnica ben collaudata che fino a ora è risultata essere infallibile. "I ladri – racconta il presidente del Comitato – utilizzano una tecnica semplice ma efficace: suonano il campanello per verificare la presenza di persone in casa. Se nessuno risponde, agiscono certi di non essere disturbati", continuano a spiegare dal comitato di quartiere. I colpi avvengono principalmente "tra le 12 e le 8 del mattino, sfruttando soprattutto il buio e il silenzio della notte".

Nonostante la presenza continua del gruppo criminale nel quartiere, c'è chi ha tentato di allontanarli. Una residente ha intimato i ladri di andarsene, ma la banda anziché darsela a gambe l'avrebbe perfino minacciata di essere la prossima vittima:"torna dentro, domani tocca a te". Insomma, i residenti sono ormai esasperati tanto che hanno anche scritto direttamente al Prefetto di Roma per ottenere interventi mirati. Inoltre, il comitato cerca disperatamente di limitare i danni con l'installazione di ulteriori telecamere e la creazione di gruppi di sorveglianza su whatsapp: appena scatta un allarme, con la sirena o con un messaggio in chat, tutti gli altri corrono sotto la casa preda dei ladri per farli scappare.