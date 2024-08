Sharon Verzeni, "garage sotto sequestro": cosa hanno trovato gli investigatori

05 agosto 2024 a

Chi ha ucciso Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada a Terno d’Isola, nella Bergamasca? Gli investigatori sono ancora al lavoro per capire cosa sia successo la notte tra il 29 e il 30 luglio. La donna era uscita di casa per una passeggiata dopo mezzanotte quando qualcuno all'improvviso l'ha colpita alle spalle quattro volte con un coltello. Fino ad ucciderla. Resta ancora un mistero, quindi, chi sia il killer e per quale motivo si sia accanito su Sharon.

Oggi, lunedì 5 luglio, una piccola svolta nelle indagini: i carabinieri, come riportato da L'Eco di Bergamo, hanno sequestrato un garage in via Castegnate, la strada dove è avvenuto l'omicidio. Lì, all'interno del box, avrebbero trovato una branda. L'ipotesi è che l'assassino possa essersi nascosto o aver addirittura dormito su quella branda dopo l'omicidio. Il condominio nel quale si trova il box è abitato da diverse famiglie e la recinzione sarebbe facilmente scavalcabile.

Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi: potrebbe essersi trattato dell'azione di uno sconosciuto oppure dell'agguato di qualcuno che conosceva bene la vittima. Le telecamere della zona avrebbero ripreso la sagoma di uno o più killer nel buio. A dare l'allarme è stata proprio la Verzeni, che dopo essere stata colpita ha chiamato il 112 dicendo: "Mi hanno accoltellata, aiuto". Poi due passanti l'hanno soccorsa. Infine, l'arrivo del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare.