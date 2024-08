Sharon Verzeni, il compagno Sergio Ruocco risentito dai carabinieri: i punti da chiarire

13 agosto 2024 a

a

a

È stato riconvocato dai carabinieri Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata e uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Ancora da individuare sia il killer che il movente del delitto. Anche se i carabinieri del nucleo investigativo e il Ros stanno continuando ad esaminare le immagini delle videocamere di sorveglianza per trovare qualche indizio utile al lavoro di indagine.

Secondo l'Ansa, questo pomeriggio, martedì 14 agosto, il compagno della vittima sarebbe stato convocato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo per essere risentito come persona informata sui fatti, stando a quanto trapela. Con lui ci sarebbe anche il padre. In ogni caso, il fatto che il compagno della giovane barista sarebbe stato risentito era stato in qualche modo già ipotizzato nei giorni scorsi.

Ruocco, tra l'altro, avrebbe già detto che era a casa a dormire al momento del delitto. Una versione, la sua, che non sarebbe stata contraddetta dai primi rilievi effettuati degli investigatori. L'attività investigativa di oggi, comunque, sarebbe già stata in programma e servirebbe a chiarire alcuni aspetti della sera del delitto, incluse le abitudini della donna, che era solita fare lunghe passeggiate a tarda sera. Intanto si attendono sviluppi dalle analisi del Ris di Parma sui reperti raccolti sulla scena del crimine e sul corpo della vittima.