Bayesian, la testimone: "Nessuno aveva mai buttato l'ancora lì"

"Ho visto ciò che è successo, nessuno aveva mai gettato l'ancora lì". Spunta una nuova testimone nel caso del Bayesian, il super mega yacht affondato lo scorso 19 agosto al largo di Porticello (Palermo), dove hanno perso la vita sette persone.

In particolare, sono emersi due nuovi tasselli: un video e una testimonianza. Come riporta il Corriere della Sera il video è quello della telecamera del cantiere navale di Porticello più vicino al punto dov’era ormeggiato il veliero. La testimone è invece Rosalia Orlando, la proprietaria dello stesso cantiere che ha deciso di parlare solo ora perché spinta da alcuni suoi clienti.

"La telecamera è quella lì, sono venuti a prenderla quelli della Guardia Costiera, io non ho ancora visto le immagini, ma sicuramente sono interessanti perché inquadra proprio quel tratto di mare. Io ho visto con i miei occhi cos’è successo", ha spiegato la donna al quotidiano che ha anche poi specificato che "la barca si spostava e oscillava, come se tremasse, forse era strattonata dall’ancora che stava arando sul fondo... ho visto anche delle vele sbattere... poi l’albero si è spento ed è andato giù dall’altra parte. Se così fosse, quello commesso dal capitano James Cutfield sarebbe un errore davvero da principiante, ma per i presenti "Rosalia sa quel che dice".

La donna ha poi dichiarato che "nessuno aveva mai buttato l’ancora lì, un punto troppo esposto, l’ho pure detto a quello della Guardia Costiera. “Rosalia, mica decidi tu dove deve ancorare”, mi ha risposto". Rosalia quella notte era tornata al cantiere "per caricare la cisterna, lo faccio un giorno sì e uno no. Intorno alle 4. L’acqua veniva a secchiate. Sono andata sul pontile proprio per vedere il veliero, perché quello era rimasto lì, invece di dare catena e motore".