Roma, si lancia due volte col Suv contro un carabiniere: salvo per miracolo, caccia all'uomo

10 ottobre 2024 a

a

a

Ci è mancato davvero poco, ma per fortuna si è evitata la tragedia. Un carabiniere, grazie ai suoi riflessi, è scampato a un'aggressione in via Tuscolana a Roma. Per ben due volte, un uomo al volante di un Suv ha tentato di investire a tutta velocità uno dei due militari intervenuti per arrestare un bengalese di 38 anni. Quest'ultimo, armato di spranga, stava danneggiando le auto in sosta. E si è scatenato il panico tra i passanti.

Il fatto è accaduto alle 2:40 della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre. I carabinieri del Radiomobile, chiamati da alcuni cittadini svegliati dal rumore dei vetri infranti sotto i colpi della spranga, hanno immobilizzato il bengalese in via Tuscolana, all'incrocio con via Servilio Prisco. A quel punto, i carabinieri sono subito intervenuti per identificare l'uomo. Ma un Suv, a tutta velocità, ha tentato di investire uno dei carabinieri in strada. Per fortuna l'agente è riuscito a salvarsi dopo essersi nascosto tra le macchine in sosta.

Picchia una 72enne e tenta di stuprare la figlia disabile, choc a Roma: chi è l'orco

Ma non è finita qui. Il Suv è tornato alla carica sempre con lo stesso obiettivo: investire il militare. A quel punto, l'agente ha esploso un colpo mirando al pneumatico posteriore. Le ricerche del Suv, riuscito a dileguarsi, sono tuttora in corso.