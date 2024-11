Meteo, Mario Giuliacci: "Irruzione del gelo", ecco i due giorni in cui cambia tutto

24 novembre 2024 a

Attenzione al meteo. Dalla prossima settimana sull'Italia si abbatterà un'ondata di gelo che farà letteralmente crollare tutte le temperature. Da nord a sud. Le colonnine di mercurio scenderanno in picchiata accompagnandoci verso l'inverno rigido. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it mette a fuoco le tendenze degli ulktimi giorni che di fatto alzano il velo su ciò che ci attende già dalla prossima settimana.

Le date da tenere d'occhio sono due: "Le ultime mappe al riguardo hanno le idee piuttosto chiare: l'aria fredda, in questo caso, arriverà da est, scivolando prima sui Balcani per poi irrompere sulla nostra Penisola, e tutto ciò avverrà a fine mese, tra venerdì 29 e sabato 30 novembre. Alla fine della prossima settimana è perciò probabile una nuova zampata dell'inverno, accompagnata anche da maltempo, cioè piogge e nevicate che, per il momento, sembra si concentreranno soprattutto al Centro e al Sud". Intanto qui di seguito il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, lunedì 25 novembre, e per i successivi quattro giorni, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Lunedì 25 novembre. Nord: addensamenti bassi al nord-ovest e regioni alpine, con deboli piogge sparse, tendenti dalla sera a divenire diffuse su Alpi e Prealpi centroccidentali, a carattere nevoso sulle cime oltre i 1200 metri; bel tempo sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: addensamenti bassi sulle regioni tirreniche peninsulari, con deboli piogge sparse; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi sulla Campania ed aree interne del Molise, senza fenomeni di rilievo associati; bel tempo sul resto del meridione.