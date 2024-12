Tessera sanitaria, rallentamenti nel portafoglio digitale: troppi accessi

04 dicembre 2024 a

Qualche rallentamento si è registrato nelle prime ore in cui è entrato in funzione It Wallet sull'app Io. Si tratta di un portafoglio digitale su cui è possibile caricare i propri documenti, così da averli sempre a portata di mano. Dalle 9 di oggi, mercoledì 4 dicembre, cioè da quando è partito il funzionamento del nuovo servizio, sono stati ben 230mila i portafogli digitali attivati. Lo ha comunicato PagoPa, la società che sviluppa e gestisce l'applicazione.

Dato l'elevato numero delle richieste, tutte in contemporanea, sono stati segnalati dei rallentamenti. A tal proposito PagoPa ha confermato al Corriere della Sera che il primo passaggio in carico loro e di IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) sta funzionando correttamente. I primi problemi si incontrano col passaggio di attivazione delle funzionalità di IT Wallet, che prevede un nuovo accesso con Cie o Spid sull'app Io di modo da verificare l'identità dell'utente. In ogni caso, finora non si sarebbe registrato nessun disservizio sull'attivazione della patente ma solo della tessera sanitaria. Nel primo caso, si tratta di una procedura asincrona: attraverso l'app è possibile inviare la richiesta alla motorizzazione. Che poi, in un secondo momento, la vaglierà e attiverà il documento su IT Wallet.

Per quanto riguarda la tessera sanitaria, invece, il processo è sincrono: la richiesta all'ente competente richiede una risposta immediata. E in questo caso qualche problema ci sarebbe stato. "Si è verificato un errore imprevisto. L'ente che emette le versioni digitali dei documenti sta riscontrando dei problemi ed è già al lavoro per risolverli: riprova più tardi", si legge nel messaggio che compare agli utenti che tentano di avviare la procedura. PagoPa ha spiegato al Corsera che all'origine ci sono dei rallentamenti temporanei, dovuti alle tantissime richieste di accesso, sui sistemi del fornitore tecnico che restituisce i dati di questo documento.