Mattino 4, "pagliaccio!": caos in studio da Panicucci e Poletti

​Nella puntata di venerdì 4 aprile di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno affrontato il tema dei cani aggressivi, in seguito all'aggressione di un bambino di 2 anni da parte di un pitbull. Fortunatamente, il bambino è ora fuori pericolo, ma l'episodio ha suscitato preoccupazione.​ Dopo un servizio sulla tragedia che era accaduta, i conduttori si sono collegati con un ospite che è apparso in video abbracciato a un pitbull. Roberto Poletti ha espresso disappunto per l'immagine trasmessa:​ “Mamma mia... Non diamo questi messaggi. Iniziamo subito così? Uno accende il televisore e trova un signore che si sta facendo leccare da un cane. Qua stiamo parlando dei cani aggressivi! Questo è uno spettacolo, è una vera e propria emergenza, è un problema!”​.

L'ospite da par suo ha replicato sostenendo che il cane non fosse pericoloso. La Panicucci a quel punto ha detto la sua: “No, no. Dovrebbe essere un cane pericoloso non va bene. È un cane pericoloso". Non pago, l'ospite ha mostrato anche un pitbull femmina, per poi aggiungere: “Avete visto che dolce? Lei quando è entrata in canile aveva problemi e adesso è serenissima". Quindi l'opinionista Patrizia Groppelli, che ha espresso il suo disappunto:​ “Ma lei ci sta provocando? Sta facendo un po’ il pagliaccio con questa faccenda qua, eh... sta facendo vedere dei cani così aggressivi, lei lo fa apposta. Se questi cani sono da lei è perché sono irrecuperabili".

Ma l'ospite non ha mollato, ribadendo che non tutti i pitbull sono aggressivi e che generalizzare è un errore. La Panicucci ha però ribadito che si tratta di un'emergenza e Poletti si è mostrato sempre più irritato: "Prendiamo due casi per negare la realtà. C’è la via di mezzo che è quella di regolamentare il tutto e di impedire ai cani assassini restino in famiglia". Tensione alle stelle e parole grosse, insomma: i conduttori a quel punto hanno cambiato argomento, assicurando che lo avrebbero trattato nuovamente nelle puntate della settimana successiva.