Leone XIV, la diretta della cerimonia di intronizzazione

Inizia ufficialmente il pontificato di Leone XIV. il rito di intronizzazione del Papa, domenica 18 maggio, si svolge in San Pietro. Alle 9 il pontefice farà il giro della Piazza in papamobile, poi, al termine della messa, guiderà il Regina Coeli in Piazza San Pietro. La cerimonia liturgica inaugura ufficialmente il Papato di Robert Francis Prevost.



Ore 11.59 - “Nelle mani di Dio per andare incontro alle domande, alle inquietudine e alle sfide di oggi”

"In questi ultimi giorni, abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso. La morte di Papa Francesco”, ricorda Leone XIV tra gli applausi della piazza San Pietro, “ha riempito di tristezza il nostro cuore e, in quelle ore difficili, ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano ‘come pecore senza pastore’. Proprio nel giorno di Pasqua, però, abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e, nella luce della Risurrezione, abbiamo affrontato questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna quando è disperso e lo custodisce come un pastore il suo gregge. In questo spirito di fede, il Collegio dei Cardinali si è riunito per il Conclave; arrivando da storie e strade diverse, abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio di eleggere il nuovo successore di Pietro, il Vescovo di Roma, un pastore capace di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e, al contempo, di gettare lo sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi. Accompagnati dalla vostra preghiera, abbiamo avvertito l'opera dello Spirito Santo, che ha saputo accordare i diversi strumenti musicali, facendo vibrare le corde del nostro cuore in un'unica melodia".

Ore 11.44 - “Mai catturare gli altri con sopraffazione, propaganda o potere”

"A Pietro è affidato il compito di 'amare di più' e di donare la sua vita per il gregge - ha sottolineato papa Leone nella messa di inizio pontificato -. Il ministero di Pietro è contrassegnato proprio da questo amore oblativo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità e la sua vera autorità è la carità di Cristo". "Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù", ha aggiunto nell'omelia.

Ore 11.11 - L'applauso per Francesco

"La morte di papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore": parole di Leone XIV, subito dopo le quali in piazza San Pietro si è levato un applauso, il primo durante l’omelia.

Ore 11.09 - Papa: Leone XIV, io scelto senza alcun merito, con timore e tremore vengo come fratello

"Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della sua omelia durante la celebrazione di inizio pontificato a piazza San Pietro a Roma. Nello spirito della fede "il Collegio dei Cardinali si è riunito per il Conclave - ha aggiunto - arrivando da storie e strade diverse, abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio di eleggere il nuovo successore di Pietro, il Vescovo di Roma, un pastore capace di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e, al contempo, di gettare lo sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi. Accompagnati dalla vostra preghiera, abbiamo avvertito l’opera dello Spirito Santo, che ha saputo accordare i diversi strumenti musicali, facendo vibrare le corde del nostro cuore in un’unica melodia".



Ore 11.04 - Anello del Pescatore al dito, Papa Leone XIV si commuove

Momenti di commozione per Papa Leone XIV al momento di indossare l'anello del Pescatore. Prevost ha più volte guardato l'anello ricacciando indietro le lacrime e rivolgendo lo sguardo al cielo.

Ore 10.56 - Imposizione palli e anello del pescatore

Si entra nel cuore della celebrazione per l’insedimanento di papa Prevost. Alla fine della proclamazione del Vangelo in latino e in greco, si avvicinano a Leone XIV tre cardinali dei tre ordini (diaconi, presbiteri e vescovi) e di continenti diversi: il primo (il card. Dominique Mamberti) gli impone il Pallio, il secondo (card. Fridolin Ambongo Besungu) chiede, con una speciale preghiera, la presenza e l’assistenza del Signore sul Papa, il terzo (card. Luis Antonio Tagle) pronuncia, anche lui, un’orazione, invocando Cristo, "pastore e vescovo delle nostre anime", che ha edificato la Chiesa sulla roccia di Pietro, e dallo stesso Pietro è stato riconosciuto "Figlio del Dio vivente", perché sia lui a dare al nuovo Pontefice l’Anello-sigillo del Pescatore, e poi gli consegna l’Anello del Pescatore. Questo momento si conclude pregando lo Spirito Santo perché arricchisca il nuovo Pontefice di forza e mitezza nel conservare i discepoli di Cristo nell’unità della comunione, poi il Papa benedice l’assemblea con il Libro dei Vangeli, mentre si acclama in greco: ’Ad multos annos!’.



Ore 10.54 - La Madonna del Buon Consiglio

E' la Madonna del Buon Consiglio l'icona mariana sull'altare a Piazza San Pietro per la messa di insediamento di Papa Leone. L'icona è molto cara a Prevost; si era recato nei giorni scorsi a Genazzano proprio per una preghiera alla Madonna del Buon Consiglio. Sul portale della basilica c'è invece un arazzo che rappresenta l'episodio del Vangelo della pesca miracolosa.

Ore 10.33 - Il rito dell'aspersione dell'acqua

Papa Leone XIV ha compiuto il rito della benedizione e dell’aspersione dell’acqua

Ore 10.26 - Inizia la Messa di inizio Pontificato

E’ iniziata la messa di inizio Pontificato di Leone XIV.



Ore 10.19 - Papa in processione sul Sagrato di San Pietro

Con il canto delle Laudes Regiae, invocazione della intercessione dei Pontefici santi, dei martiri e dei santi e delle sante della Chiesa Romana, la processione, con Papa Leone XIV, si avvia verso l’altare sul sagrato di San Pietro. La sosta alla Confessione apostolica della Basilica sottolinea lo stretto legame del vescovo di Roma all’Apostolo Pietro e al suo martirio. Dal cancello centrale della Basilica pende l’arazzo della pesca miracolosa, in cui è raffigurato il dialogo di Gesù con Pietro, a cui fa esplicito riferimento il rito, nella liturgia della Parola e nei testi eucologici. Si tratta della riproduzione di un arazzo di manifattura fiamminga, realizzato per la Cappella Sistina su un cartone di Raffaello Sanzio e conservato nei Musei Vaticani. Presso l’Altare è collocata l’effigie della Madonna del Buon Consiglio del Santuario mariano di Genazzano.



Ore 10.08 - La preghiera alla tomba di San Pietro

All'interno della Basilica, si compone la processione che arriverà in piazza per l'inizio della cerimonia. Sotto al baldacchino del Bernini ci sono i patriarchi orientali. Il Papa prega davanti alla tomba di san Pietro.

Ore 10.00 - Il vicepresidente Usa arrivato a San Pietro

Il vicepresidente Usa JD Vance è arrivato a San Pietro, scortato dalle autorità americane e dal reparto scorte della questura di Roma.

Ore 9.52 - La bandiera ucraina a salutare il papa

Una bandiera ucraina, esposta da una suora da una finestra dell'Auditorium della Conciliazione, ha salutato il passaggio di papa Leone XIV in fondo a via della Conciliazione.

Ore 9.26 - Il saluto ai fedeli

Leone XIV sta percorrendo via della Conciliazione, da piazza San Pietro in direzione di piazza Pia, a bordo della jeep adibita a papamobile. In piedi, il pontefice sta salutando la folla di cittadini e fedeli, assiepati, in tanti sul ciglio della strada

Ore 9.00 - Inizia il giro tra i fedeli in Papamobile

Alle 10 Papa Leone XIV presiede, sul sagrato della Basilica Vaticana, la messa per l'inizio ufficiale del Suo ministero petrino. Alle 9 la celebrazione sarà preceduta da un giro tra i fedeli in piazza a bordo della papamobile. In piazza rigidi controlli: molti gli oggetti sequestrati. Sono proibite borracce metalliche, bottiglie di vetro, seggioline pieghevoli. Ma molti non lo sapevano.

Ore 8.30 - Già migliaia di fedeli in piazza San Pietro

Sono migliaia i fedeli già in Piazza San Pietro dove alla 10 comincerà la messa di insediamento di Leone XIV. La piazza ha aperto alle 6 e la metà dei settori sono stati già riempiti. Tanti i gruppi organizzati, religiosi e religiose ma anche singole famiglie. La celebrazione sarà preceduta, intorno alle 9, da un giro in papamobile del Pontefice tra i fedeli presenti.