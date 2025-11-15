Gli studenti "No Meloni" assaltano la polizia e bloccano le Ferrovie

Le prime violenze al mattino, alla stazione di Porta Nuova, dove contro gli agenti sono stati scagliati un paio di tombini. Prima e dopo uova, secchi di vernice, aste di bandiere, sassi e petardi. Il canovaccio è sempre quello. Per colpa del caos sono stati soppressi una ventina di treni. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità soltanto a pomeriggio inoltrato dopo la bonifica dei binari. Altra delinquenza nella sede della Città metropolitana: qui i violenti hanno lanciato ai poliziotti anche un estintore.

Gretini. Molto di più. L’abisso mentale produce manifesti con la scritta “Quarto Reich” e le foto di Meloni, Salvini, Trump e Netanyahu. A Torino il popolo del “No Meloni Day”, in testa al serpentone i Fridays for Future – i seguaci della Thunberg che ogni venerdì fanno di tutto tranne andare a lezione o a lavorare – ha spedito otto poliziotti all’ospedale. Tra le zucche vuote ornate di kefiah, immancabili, le falangi pro-Pal. Poi centri sociali e collettivi.

CAUSE PERSE

Sullo striscione che ha aperto il corteo c’era scritto “Resistenza climatica”. I gretini hanno indetto lo sciopero globale per il clima. Hanno scioperato scagliandosi sulle forze dell’ordine. Pseudo-ecologisti e Cgil scenderanno in piazza anche oggi – ultime prove in vista dello sciopero generale del 28 novembre – «per ribadire l’urgenza di una transizione ecologica giusta fondata sul lavoro dignitoso, sui diritti e sull’equità sociale». I Fridays for Future strillano: «Nella nuova manovra ci sono 869 milioni di tagli all’istruzione! Studiare non dev’essere un privilegio!». Ma per studiare, e imparare qualcosa, bisognerebbe andare in classe. «Oggi abbiamo spaccato!», hanno festeggiato al megafono. Hanno spaccato oggetti, scudi e anche altro, questo di sicuro. «Uno studente è stato fermato», si sono lamentati, «perché la polizia non sopporta quello che abbiamo fatto stamattina. Vogliamo subito la sua liberazione». Nient’altro?

Hanno sventolato bandiere della Palestina, brandito striscioni contro i «fascisti», i manifestanti hanno ricoperto di insulti Israele, Meloni, Salvini, il ministro dell’Istruzione Valditara. Altro striscione: «Contro il governo del genocidio e del fossile, gli studenti bloccano tutto». Cervello incluso, il loro.

Il segretario provinciale del sindacato di polizia Fsp ha tuonato: «Ancora una volta violenza che colpisce la collettività e le forze dell’ordine. Questi non sono incidenti, ma scontri orchestrati nel nome di una finta democrazia, dove la violenza è usata per imporre il proprio pensiero. Con la regia di Askatasuna (il principale centro sociale di Torino, ndr) che approfitta di ogni manifestazione per arruolare nuove leve, si continua a colpire i poliziotti che rappresentano lo Stato e la parte sana del Paese. Questo clima», ha proseguito l’agente, «è alimentato anche da un certo perbenismo che impedisce una reazione legittima e dovuta degli operatori di polizia». Altra scritta infamante, lasciata su una locomotiva: «Meloni appesa».

I manifestanti si sono esibiti pure a Roma: «Bruciamo i fascisti, cacciamo il governo!». Gli antagonisti hanno dato fuoco a decine di volantini che richiamavano il ventennio. Il serpentone ha raggiunto il ministero dell’Istruzione: giovani, meno giovani e vista l’età pluriripetenti hanno esposto manichini col volto della premier, del senatore Gasparri e della Bernini, ministro dell’Università.