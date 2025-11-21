Il treno travolge gli operai: il video choc di Brandizzo

È emerso un nuovo video relativo alla strage ferroviaria di Brandizzo (Torino), avvenuta il 30 agosto 2023, nella quale persero la vita cinque operai impegnati in un intervento di manutenzione sui binari. Il filmato, mostrato dal Tgr Piemonte e ora parte integrante dell’inchiesta della polizia ferroviaria, proviene dalle telecamere di sorveglianza della stazione e documenta gli istanti immediatamente precedenti e successivi all’impatto fatale. Nelle immagini si vedono gli operai al lavoro quando sopraggiunge l’ultimo treno diretto a Torino, che li travolge senza che vi sia il tempo di mettersi in salvo.
Nel servizio è stato diffuso anche l’audio delle concitate comunicazioni telefoniche tra il caposcorta Antonio Massa e la dirigente della circolazione di Rete Ferroviaria Italiana. Durante la chiamata è presente anche Andrea Girardin Gibin, responsabile della squadra di operai della ditta Sigifer. Le registrazioni – sia video che audio – sono ora incluse nel fascicolo dell’inchiesta condotta dalla Procura di Ivrea, che lo scorso luglio ha concluso la fase preliminare delle indagini.
L’obiettivo dell’inchiesta è chiarire le responsabilità che hanno portato alla morte di Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Nel procedimento risultano complessivamente indagati 24 soggetti: 21 persone fisiche e tre società, accusate a vario titolo di omicidio colposo. Il materiale raccolto, tra cui il nuovo filmato, costituisce un elemento fondamentale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali omissioni o violazioni nelle procedure di sicurezza ferroviaria.
