Lonate Pozzolo, il prete spiazza tutti: "Ladro morto? Una buona notizia"

Una «bella notizia», poi diventata «buona», secondo don Marco Damanti, parroco di Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Si riferisce alla morte del ladro sinti Adamo Massa, 1.500 chilometri più a nord, a Lonate Pozzolo.

Sui propri social don Marco ha scritto: «Mi spiace per chi ha perso la vita. Che possa servire da insegnamento». Apriti cielo. «Faccio veramente fatica a credere che questo post sia di un uomo di chiesa che innanzi a un fatto di questo tipo dovrebbe invitarci tutti a pregare per la vittima e per il ragazzo», ha commentato un utente.

Lui, il parroco siciliano, ha spiegato: «Sottolineo che questi fatti creano sempre dolore, però sappiamo che la casa è tutto per una persona e trovarsi dentro dei ladri non è una bella cosa. Conosco persone che, visitati da ladri e solo per avere visto la propria casa stravolta, per mesi hanno perso la serenità. Un prete invita sempre alla preghiera ma anche all’azione di essere cittadini onesti».