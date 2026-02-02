Ora gli antagonisti si preparano ad attaccare le Olimpiadi

Scrivono «poche righe a caldo» mentre scorrono ancora le immagini della devastazione: Torino messa a soqquadro dai manifestanti, un centinaio di agenti feriti, uno di loro, Alessandro Calista, accerchiato dal branco dei violenti, preso a calci, pugni, persino martellate.



Ci sarebbe da chiedere scusa, prendere le distanze dai facinorosi, vergognarsi di chi ha distrutto, picchiato, messo a ferro e fuoco una città. Ma il tono del comunicato dei ragazzi di Askatasuna è ben lontano dall’esame di coscienza collettivo. È un trionfo, una festa, un invito a proseguire sulla strada della contestazione, i 60 mila di Torino, poi le altre piazze mobilitate, «il futuro comincia adesso». «Il messaggio politico lanciato da questa giornata è inequivocabile», scrivono nella loro pagina Instagram, «esiste un’Italia che rifiuta l’assetto di guerra con cui il governo Meloni vorrebbe imporre lo stato delle cose». L’orizzonte? «Ce lo mostra in maniera cristallina Minneapolis, ce lo mostra in maniera devastante Gaza... da domani in avanti lo sguardo va puntato su chi sono i responsabili.

Meloni lo ha detto a chiare lettere: chi era a Torino oggi è il nemico del governo», «ed è un bene che abbiano timore Giorgia Meloni, Piantedosi, La Russa, il sindacato di polizia». Rincarano la dose: «Siamo in molti e molte a non essere disposti a subire le politiche securitarie, razziste, omofobe e guerrafondaie». I devastatori che accusano il governo di politica guerrafondaia è comico, ma l’ideologia si ammanta di un bel po’ di balle. Il riferimento va poi al centro sociale appena sgomberato e alla lotta che va avanti: «C’è un tempo per raccogliere, un tempo per costruire, un tempo per stracciare, un tempo per indicare i nemici del popolo e rilanciare». Parola d’ordine, dunque, “opporsi”. Scendere in piazza. Manifestare contro Ice, Trump, il governo. La strada è indicata. La modalità anche.

