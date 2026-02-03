Ilenia Musella, la lite in strada e la coltellata alla schiena: chi stanno cercando

Oggi pomeriggio, 3 febbraio 2026, nel quartiere Ponticelli a Napoli, in via Chiaro di Luna nel rione Parco Conocal, si è consumata una tragedia: Ilenia Musella, 22 anni (alcune fonti indicano 23), è stata uccisa con una coltellata alla schiena durante una lite in strada che ha coinvolto più persone. La giovane è stata caricata in auto da qualcuno e trasportata d'urgenza all'ospedale Villa Betania, ma è arrivata già priva di vita: i medici non hanno potuto fare nulla. L'arma usata sembra compatibile con un coltello da cucina, rafforzando l'ipotesi di un gesto impulsivo.Gli investigatori della Polizia (Squadra Mobile e commissariato locale), coordinati dal pm Ciro Capasso, puntano su una lite familiare come movente principale.

Le ricerche si concentrano sul fratello di Ilenia, Giuseppe, 28 anni, resosi irreperibile subito dopo il delitto e ora attivamente ricercato. La dinamica è ancora in ricostruzione: non ci sono certezze definitive sull'autore o sul numero esatto di coinvolti, ma si stanno interrogando familiari, potenziali testimoni e si analizzano le immagini di videosorveglianza per identificare chi ha accompagnato la vittima in ospedale e poi si è allontanato .La notizia ha sconvolto il quartiere, con choc, incredulità e tensione palpabile. Decine di persone si sono radunate davanti all'ospedale tra lacrime e rabbia, ma la situazione è rimasta sotto controllo grazie a polizia e carabinieri.

Sul posto proseguono i rilievi della Scientifica. Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha definito l'episodio una «tragedia grave» da leggere attentamente, esprimendo fiducia in magistratura e forze dell'ordine. Il sindaco Gaetano Manfredi, su X, si è detto addolorato e ha ribadito l'impegno per ridurre il disagio nei quartieri periferici attraverso la rigenerazione urbana.