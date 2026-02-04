Ylenia Musella, arrestato il fratello: come l'ha ammazzata

Ylenia Musella, 22 anni, è arrivata in ospedale a Napoli poco prima delle 17 con il volto tumefatto e una grave coltellata alla schiena. È morta poco dopo. Chi l’aveva accompagnata in pronto soccorso si è allontanato subito.Il delitto è avvenuto nel degradato rione Conocal, a Ponticelli (periferia est di Napoli), in via Al Chiaro di Luna, una strada buia e fatiscente.

La vittima è stata uccisa quasi certamente al termine di una lite familiare. La Squadra Mobile, diretta da Giovanni Leuci, ha fermato e arrestato il fratello maggiore Giuseppe Musella, 28 anni, accusato di omicidio volontario. È detenuto nel carcere di Secondigliano.I due fratelli erano molto uniti, cresciuti insieme in un contesto di estremo disagio sociale: il padre Ciro è in carcere da anni per omicidio ed è ritenuto figura di spicco del clan Casella-Circone; la madre ha precedenti per droga; anche Ylenia aveva avuto problemi giudiziari per truffa.

Negli ultimi tempi, però, tra i fratelli erano aumentati contrasti e tensioni, come riferito dai primi testimoni.La Procura (pm Ciro Capasso, coordinati dai procuratori aggiunti Milita e Falcone del pool “Fasce deboli”) ha escluso rapidamente collegamenti con ambienti camorristici o stalking/violenza di genere (nessuna denuncia “codice rosso”). Si indaga su un litigio domestico degenerato in violenza: Ylenia presentava molti lividi e tracce di sangue indicano che si è trascinata ferita per alcuni metri prima di essere soccorsa.Il caso riporta all’attenzione il profondo degrado del rione Conocal, segnato da camorra e spaccio continuo.