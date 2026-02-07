Brindisi, medico a processo: ha asportatoil surrene sano al posto di quello malato

Una paziente di Brindisi ha subito un grave danno a causa di un errore medico durante un intervento chirurgico: le è stato rimosso il surrene sinistro sano al posto di quello destro, su cui era presente una massa tumorale.

La vicenda risale a settembre 2023, quando la donna è stata operata in laparoscopia all’ospedale “A. Perrino” di Brindisi. L’iter era iniziato però molti mesi prima, a dicembre 2022, all’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana.La TAC eseguita in quell’occasione descriveva chiaramente una “lesione surrenale dx (destra) di 4 cm”, ma – per un refuso clamoroso – nelle conclusioni del referto si consigliava un “intervento di surrenectomia sin (sinistra)”.

Il chirurgo che ha preso in carico il caso si è fidato di quella indicazione scritta senza ricontrollare attentamente le immagini e i dettagli diagnostici, dando così il via libera all’intervento sul lato sbagliato.Risultato: è stato asportato il surrene sano, lasciando in sede quello malato.Dopo la denuncia presentata dalla paziente (assistita dall’avvocatessa Sandra Di Monte) ai carabinieri di Carovigno, la Procura di Brindisi ha svolto indagini approfondite, acquisendo cartelle cliniche, referti e sentendo diversi sanitari coinvolti. Il fascicolo era seguito dal pm Raffaele Casto (oggi in servizio a Taranto).

Esito: la procura ha chiuso le indagini e disposto la citazione a giudizio del chirurgo per lesioni personali gravissime colpose commesse in ambito sanitario, in concorso di cause preesistenti.Il prossimo appuntamento in aula è fissato per il 5 novembre 2026 davanti al giudice Simone Falerno, per l’udienza predibattimentale. In quell’occasione la paziente si costituirà parte civile; anche i familiari più prossimi potranno eventualmente farlo se riterranno di aver subito un danno indiretto.Un caso di malasanità che, ancora una volta, pone l’accento su quanto sia cruciale il doppio controllo in ogni passaggio diagnostico-chirurgico, soprattutto quando si interviene su organi simmetrici come i surreni.