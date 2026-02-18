Libero logo
mercoledì 18 febbraio 2026
Meteo, effetto-Azzorre: ecco cosa accadrà nel weekend

Un meteo ballerino quello che caratterizzerà l'Italia nei prossimi giorni. In poche ore, infatti, si passerà dalla primavera al ritorno dell'inverno fino alla svolta definitiva. A confermarlo le previsioni di Lorenzo Tedici per IlMeteo.it, affiancate dagli aggiornamenti di 3BMeteo. Se da un lato si toccheranno punte di 15°C in Pianura Padana nelle fasi più miti, dall’altro il passaggio perturbato di giovedì riporterà scenari pienamente invernali, con neve fino a 600 metri e localmente anche più in basso. La vera svolta, però, è attesa nel weekend, quando l’Anticiclone delle Azzorre tornerà ad abbracciare la Penisola, spazzando via il maltempo e regalando un anticipo di primavera.

Più nel dettaglio, il Centro-Nord sarà interessato da condizioni in prevalenza stabili, con nubi irregolari al Nord e bel tempo dominante al Centro. Più sole anche al Sud. Temperature miti per il periodo, con punte fino a 15°C in Pianura Padana. Per IlMeteo.it, però, un’irruzione fredda porterà neve fino a 600 metri al Nord e, nelle primissime ore, fin quasi in pianura sul Piemonte. Previsioni confermate da 3BMeteo, secondo cui "il maltempo sarà diffuso fin dal mattino, con piogge e rovesci e fiocchi a tratti anche tra basso Piemonte, Lombardia sudoccidentale ed Emilia occidentale. Neve o neve mista a pioggia potrà comparire anche su città come Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano".

Meteo, la tempesta Oriana è sull'Italia: attenzione, dove scatta l'allerta arancione

L'Italia è già sotto l’effetto della perturbazione numero 9 di febbraio, denominata tempesta Ori...

Da venerdì ecco i primi accenni di svolta: al Nord tornerà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro ancora qualche pioggia sul versante adriatico al mattino, ma con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Al Sud resterà un po’ di instabilità, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia settentrionale. Con il passare della giornata, poi, l'Anticiclone delle Azzorre riporterà sole diffuso e un clima più mite su tutta la Penisola.

