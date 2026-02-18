Meteo, effetto-Azzorre: ecco cosa accadrà nel weekend

Un meteo ballerino quello che caratterizzerà l'Italia nei prossimi giorni. In poche ore, infatti, si passerà dalla primavera al ritorno dell'inverno fino alla svolta definitiva. A confermarlo le previsioni di Lorenzo Tedici per IlMeteo.it, affiancate dagli aggiornamenti di 3BMeteo. Se da un lato si toccheranno punte di 15°C in Pianura Padana nelle fasi più miti, dall’altro il passaggio perturbato di giovedì riporterà scenari pienamente invernali, con neve fino a 600 metri e localmente anche più in basso. La vera svolta, però, è attesa nel weekend, quando l’Anticiclone delle Azzorre tornerà ad abbracciare la Penisola, spazzando via il maltempo e regalando un anticipo di primavera.

Più nel dettaglio, il Centro-Nord sarà interessato da condizioni in prevalenza stabili, con nubi irregolari al Nord e bel tempo dominante al Centro. Più sole anche al Sud. Temperature miti per il periodo, con punte fino a 15°C in Pianura Padana. Per IlMeteo.it, però, un’irruzione fredda porterà neve fino a 600 metri al Nord e, nelle primissime ore, fin quasi in pianura sul Piemonte. Previsioni confermate da 3BMeteo, secondo cui "il maltempo sarà diffuso fin dal mattino, con piogge e rovesci e fiocchi a tratti anche tra basso Piemonte, Lombardia sudoccidentale ed Emilia occidentale. Neve o neve mista a pioggia potrà comparire anche su città come Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano".