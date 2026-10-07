Garlasco, "la macchina di Stasi davanti alla villetta e due sacchi neri": cos'è successo il giorno dei rilievi

"Quel giorno c’erano tre macchine dei Carabinieri davanti e dietro c’era la macchina di Stasi": l’avvocato Piercarlo Collivignarelli, assessore alla Sicurezza del comune di Garlasco nel 2007, lo ha detto a Verità Nascoste di Milo Infante su Rete 4 parlando del delitto di Chiara Poggi e di chi ci fosse davanti alla villetta di via Pascoli, dove è avvenuto l'omicidio, quel 13 agosto del 2007.

"Di fianco alla macchina (di Alberto Stasi, ex della vittima e unico condannato per il delitto, ndr) c’erano due piantoni, due carabinieri di Garlasco, ed era presente Pennini - ha raccontato -. La macchina di Alberto fu aperta in ogni dove: nelle portiere, al di sotto, verificarono le gomme. Si sedettero sulla macchina, guardarono il portaoggetti, sotto il volante. L’hanno scandagliata nei minimi particolari. I tappetini sono stati alzati, rimossi, osservati alla luce del sole e la stessa cosa avveniva sia dalla parte del guidatore che dalla parte passeggero. Anche i tappetini posteriori, molto più piccoli, venivano asportati, guardati e rimessi poi a posto, dopo aver verificato cosa poteva esserci al di sotto. Alcuni avevano i calzari, ma non avevano i guanti e viceversa. Era un via vai continuo, come se fosse stato un pullman alle fermate dove la gente esce ma anche entra. Ricordo che, alla fine, uno degli agenti disse: 'Qui non c’è niente'".