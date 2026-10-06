Quarta repubblica, "Sempio e l'associazione a delinquere": si scatena il caos

Nel caso Garlasco, la Procura di Pavia sta indagando sulle analisi del Dna sui pedali della bici di Alberto Stasi, dopo la testimonianza di un ufficiale del Ris che ha parlato di un "esito dubbio" e di risultati non comunicati. Se ne parla anche a Quarta Repubblica su Rete4 e Massimo Lugli, giornalista e opinionista, ha molti dubbi: “La prima cosa che mi domando è se la procura sta indagando un tizio che si chiama Andrea Sempio per il delitto di Garlasco o sta indagando un'associazione per delinquere denominata reparto investigativo speciale dei carabinieri, perché mi sembra che tutto quello che esce va in una direzione, come dire stiamo anticipando l'eventuale richiesta di revisione per Stasi, perché questo sulla vicenda Sempio non ha niente a che vedere".

"A me – prosegue Lugli - i dati non li hanno mandati e io faccio il giornalista, non il genetista. Quindi che cos'ho? Io cerco di mettermi di fronte a questa faccenda da un punto di vista professionale, quello che avrei fatto quando scrivevo per il quotidiano. Io ho una fonte che mi dice bianco, una fonte che mi dice nero. Non ho gli strumenti per definire chi ha ragione, quindi li riporto entrambi. La domanda da un milione di dollari, secondo me, è: questo dato effettivamente inficia definitivamente il risultato del DNA sui pedali? O è cosa che avviene piuttosto frequentemente?".

Matteo Fabbri, genetista della difesa di Alberto Stasi e anche lui ospite, spiega: “Io non credo che ci siamo bevuti il cervello, siamo stati distratti e siamo stati sbadati. Questo sarebbe stato il dato più importante, dottor Porro, per scagionare fin da subito il dottor Stasi immediatamente e noi da stolti, da distratti non l'abbiamo preso in considerazione, non l'abbiamo minimamente valutato, ma questo offende la mia intelligenza e offende la mia onestà intellettuale, è un ragionamento che non sta in piedi sotto ogni punto di vista. Aggiungo che oggi personalmente, unitamente al professor Avato, abbiamo fatto richiesta al dottor Napoleone di essere sentiti alla procura di Pavia. Se il dottor Capra ha visto questi profili che vada alla procura di Pavia e come noi rilasci le proprie dichiarazioni, perché credo che oggi e in questi giorni abbiamo conosciuto davvero una delle pagine più tristi di questa vicenda, mi sento offeso se qualcuno pensa che noi abbiamo omesso dei dati e da consulenti della difesa abbiamo aperto le porte alle patrie galere per il dottor Stasi, il quale nella giornata di sabato da persona intelligente e dotata di intelletto ci ha rinnovato il proprio ringraziamento, la propria stima e il proprio appoggio per un operato che gli abbiamo garantito con grande sacrificio dal 2007 al 2014. Anche un mio studente del primo anno, durante un accertamento diagnostico, si insospettirebbe se un campione al mattino mi dà positività per un tumore e al pomeriggio due negatività per il tumore. Ma andiamo, anche uno studente al primo anno di biologia”.