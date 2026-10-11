Prato, clamoroso in carcere: spunta il vademecum anti-Cpr per i migranti

Due fogli manoscritti fotografati all'interno del carcere di Prato e che potrebbero un nuovo capitolo sui certificati medici utilizzati come strumento per evitare che i migranti finiscano nei Cpr, i centri di permanenza e rimpatrio. In un servizio andato in onda su Tgcom24 il nuovo capitolo di una vicenda che si fa sempre più intricata. L'appunto ora è al vaglio della magistratura. Si tratta di un vero e proprio vademecum che potrebbe comportare un'accusa di falso ideologico, la stessa che viene contestata ai medici di Ravenna finiti sotto indagine perché sospettati di aver redatto falsi certificati ad alcuni migranti per impedire il loro trasferimento nei Cpr.

Ma non finisce qui. Ci sarebbero poi i cosiddetti escamotage. In sostanza si può fare leva sulla sofferenza psichica del clandestino, oltre sul fatto che i Cpr sarebbero patogeni. Quindi negli scritti viene anche spiegato come comportarsi in caso di perquisizione.