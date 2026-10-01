Ravenna, marocchino rifiuta la visita per il Cpr e non viene espulso: aveva violentato una 20enne

Ennesimo caso di cronaca da Ravenna. Un 57enne marocchino irregolare sul territorio e sul quale pende un decreto di espulsione non è stato ancora rimpatriato. Il motivo? Si è rifiutato di sottoporsi alle visite mediche per entrare nel Cpr. Nel frattempo, però, lo straniero è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni con spettro autismo. L'episodio risale al 2024. In città il clima è pesante. I cittadini di Ravenna, soprattutto i genitori della giovane vittima, sono preoccupati. E ne hanno tutti i motivi. Anche se la legge, nonostante le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine, sul piano formale non sussiste alcuna violazione. Come spiega il Giornale, non appena scade il divieto di dimora l'uomo è perfettamente libero di circolare in città.

Nel 2024 la vittima 20enne stava aspettando alla fermata del bus. Poi è stata avvicinata dal marocchino all'uscita dalla struttura educativa. Prima le domande personali, poi la proposta di un massaggio palpeggiandola nelle parti intime sotto i vestiti. La giovane è riuscita a liberarsi dall'aggressore scendendo in fretta dal bus. E, rientrando a casa, ha raccontato l'episodio ai suoi genitori. Nei giorni successivi, mentre si trovava con il padre, la ragazza ha riconosciuto il suo aggressore, prontamente fotografato dal genitore. Il nordafricano è stato condannato a due anni e otto mesi. E ha scontato circa un anno e mezzo di detenzione. Poi è tornato in libertà.