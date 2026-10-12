Garlasco, il dattiloscopista ribalta il quadro: "L'impronta 33 non è attribuibile a Sempio"

"Le nostre analisi saranno ponderate hanno un alto tasso di scientificità, come ci è stato giustamente richiesto dalla Procura della Repubblica, cui daremo ampia soddisfazione non tanto per l'esito, ma per il substrato di scienza che le caratterizza". Così Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio a LaPresse, fuori dal centro Genomica di Roma. "Riteniamo che siano decisive, una specialmente, per scagionare Sempio - afferma - Quando dico ponderate mi riferisco non solo alla fatica, ma proprio all'entità delle consulenze perché sono consulenze di 70, 80, 100 pagine, quindi parliamo di un lavoro mastodontico e molto serio". La presenza di Sempio a Roma "è una sua scelta". "Non era programmata e l'avevo anche detto, io l'ho saputo stamattina, ma è anche giusto perché a lui piace sentire anche le opinioni tecniche”, sottolinea.