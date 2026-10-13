Garlasco, l'avvocato di Stasi in tv: "Il test sulla bici? C'è un'altra cosa grave, non è finita qui"

Non solo il test con esito negativo sulla presenza del Dna di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi, in ballo ci sarebbe un'altra cosa grave relativa ai laboratori dei Ris. A dirlo è stata Giada Bocellari, avvocata di Stasi. Quest'ultimo, ex fidanzato della vittima, trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007, è anche l'unico condannato per il delitto. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, la legale ha detto che ci sarebbe "qualcosa di una gravità almeno pari a questa", avvenuta "sempre in quei famosi laboratori" del Ris di Parma. "Adesso non posso dire, ma vi posso garantire che non è finita qui", ha aggiunto.

Se le contro-analisi negative, secondo la difesa, avrebbero potuto "scagionare Stasi già 19 anni fa", ma non sono entrate nei procedimenti a suo carico; ora, stando a quanto detto in tv dalla Bocellari, ci sarebbe addirittura dell'altro. "Stiamo andando avanti a leggere - ha anticipato l'avvocata - c'è qualcosa di una gravità almeno pari a questa. Avviene sempre in quei famosi laboratori".