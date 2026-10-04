Garlasco, l'avvocato di Stasi svela cos'è "l'elemento che farà scalpore": "Una prova nuova"

Si avvicina il colpo di scena. Ci sono "altri elementi e uno in particolare farà scalpore" in merito all'uccisione di Chiara Poggi. La conferma che vi siano delle novità che potrebbero portare alla revisione del processo a carico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per la morte dell'allora fidanzata, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, arriva dall'avvocata Giada Bocellari, che insieme con Antonio De Rensis, difende il 42enne.

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"Ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore e non riguarda indagini del 2007", ha confermato in tv, a Omnibus. Elementi documentali, non agli atti già noti, ma del tutto nuovi, utili quindi per la richiesta di revisione del processo, alla quale il collegio difensivo sta lavorando. I tempi, però, non sembrano brevi, anche perché gli atti depositati lo scorso 28 settembre in Procura a Pavia, "sono particolarmente tanti".