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Garlasco, l'assist di Sempio a Stasi: "I nuovi accertamenti forse anche a suo vantaggio"

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giovedì 15 ottobre 2026
Garlasco, l'assist di Sempio a Stasi: "I nuovi accertamenti forse anche a suo vantaggio"

1' di lettura

"I nostri nuovi accertamenti forse possono andare anche a vantaggio di Alberto Stasi. Non diciamo 'salviamo il nostro e accusiamo l'altro'. Se tutti gli accertamenti sono granitici e scientifici, non ci importa se poi va a favore di qualcuno oppure no": Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per il delitto di Garlasco, lo ha detto a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5, parlando del suo assistito e di Stasi, ex della vittima Chiara Poggi nonché unico condannato per l'omicidio. 

Scendendo nel dettaglio dei nuovi accertamenti, la legale ha spiegato: "Mi riferisco all'impronta del piede che potrebbe essere un 39. Ci sono dei dati che potrebbero essere presi in considerazione dalla difesa Stasi, questo dimostra l'onestà intellettuale del team Sempio". E ancora: "L'impronta del piede dell'assassino è più piccola di quella di Andrea Sempio. Se necessario, siamo pronti a mettere a disposizione della Procura alcuni modelli di scarpe", ha aggiunto la Taccia prima di entrare nel Tribunale di Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi.

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L'avvocata, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Sempio, si è anche detta convinta che il suo assistito sia totalmente estraneo a un'eventuale indagine per corruzione nella vicenda relativa al fascicolo che la Procura di Brescia ha trasmesso a quella di Pavia dopo l'archiviazione dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti. 

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