Bologna, lavora in un negozio e ruba i dati delle carte di credito: oltre 300 transazioni, chi sono le vittime

Lavora in un negozio di telefonia e ruba i dati della carta di credito a un anziano: è successo a Bologna, dove la vittima, un 81enne, si è vista contabilizzare quasi 300 transazioni per oltre diecimila euro di acquisti su Shein e Groupon. Grazie alla sua denuncia, la polizia è riuscita ad arrivare alla responsabile e al suo compagno. Per i due, comunque, non si sarebbe trattato di un caso isolato. Anche in altre situazioni, infatti, la dipendente del negozio avrebbe approfittato del suo lavoro a contatto con il pubblico per truffare alcuni clienti, "rubando" i dati delle loro carte di credito ed effettuando poi acquisti online.

Dopo essere stata denunciata, la donna, una 39enne italiana, che poi avrebbe anche ammesso buona parte del sistema truffaldino, è stata deferita in stato di libertà per indebito utilizzo di carte di credito e sostituzione di persona. Insieme a lei, il compagno 43enne, anche lui italiano e incensurato proprio come la donna. Le indagini sono partite lo scorso gennaio dalla denuncia dell'anziano, che tra novembre dell’anno scorso e l’inizio di gennaio di quest’anno ha visto comparire sempre più transazioni non effettuate da lui sul proprio conto corrente, a cui è collegata la carta di credito.