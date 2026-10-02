La truffa del rimborso Irpef: come ti rubano tutto con una mail

Una nuova truffa online torna a sfruttare il nome dell’Agenzia delle Entrate per cercare di ingannare i contribuenti. In questi giorni stanno circolando email che comunicano al destinatario la presenza di un presunto rimborso IRPEF e lo invitano a seguire un link per completare la procedura e ottenere la somma spettante.

Il messaggio appare credibile perché utilizza riferimenti, loghi e grafiche che richiamano quelli dell’Agenzia delle Entrate. Una volta cliccato sul link, però, l’utente viene indirizzato verso un sito falso, costruito appositamente per imitare una pagina istituzionale. La pagina può chiedere di inserire alcune informazioni personali, come il codice fiscale e altri dati relativi alla propria posizione fiscale, arrivando anche a richiedere informazioni bancarie.