Garlasco, "non alzi la voce", "la invito alla prudenza": volano stracci tra Garofano e Linarello

Il mistero del dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Alberto Stasi ha tenuto banco a Porta a Porta, la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1. A far discutere, negli ultimi giorni, la presunta assenza di tracce della vittima sulla famosa bici dopo la rivelazione degli esiti negativi dei test che non sarebbero stati inseriti nel fascicolo che all’epoca portò all’arresto di Stasi. Nello studio di Vespa un forte dibattito si è acceso tra Luciano Garofano, ex generale nonché comandante dei Ris di Parma nel 2007, anno del delitto di Garlasco, e il genetista Pasquale Linarello, consulente di parte di Stasi.

Parlando dei test, Garofano ha spiegato i passaggi che hanno portato alla decisione di non comunicare gli esiti, sottolineando che il capitano Marino dopo l’Optitest avrebbe deciso di “non sprecare ulteriore materiale per un test che non avrebbe fatto la differenza”. E poi: “Lo doveva scrivere, lo poteva scrivere probabilmente, ma non è stato nascosto niente e la prova è che si ritrova tutto in quel fascicolo e quindi nulla è stato nascosto”. “Come mai non è stato comunicato l’esito del test?”, lo ha incalzato la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, con Garofano che ha replicato che “il test non aveva nessun valore”.