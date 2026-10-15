Reggio Emilia, minacciava con un coltello le donne senza velo: arrestato marocchino

Minacce e insulti contro le donne musulmane che non indossano il velo, accompagnati dall'esibizione di un coltello e di alcune munizioni in un video pubblicato su TikTok. Un 49enne di origine marocchina, residente nel Reggiano, è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Castelnovo ne' Monti con l'accusa di minaccia aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe diffuso sui social un filmato, registrato nel giardino della propria abitazione, nel quale sosteneva una visione fondamentalista della legge islamica e rivolgeva insulti e minacce a sfondo sessuale alle donne musulmane che rifiutavano di indossare il velo e di conformarsi ai precetti religiosi.

Nel video avrebbe inoltre mostrato un coltello e un pacco di proiettili, minacciando direttamente una donna di origini marocchine, già vittima di precedenti atti persecutori. Le indagini dei Carabinieri sono partite dall'analisi dei contenuti diffusi online e dagli elementi emersi anche durante un servizio della trasmissione "Fuori dal coro", andato in onda su Rete 4 il 4 ottobre scorso.