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Torino, studenti prendono a sassate gli agenti. E la sinistra muta

venerdì 16 ottobre 2026
Torino, studenti prendono a sassate gli agenti. E la sinistra muta

2' di lettura

Sassi contro gli agenti. È andato in scena anche questo a Torino durante il corteo di protesta degli studenti. Qui alcune centinaia di manifestanti si sono staccati dal resto dei ragazzi, si sono coperti il volto e hanno lanciato sassi e torce di segnalazione verso le forze dell'ordine, urlando: "Questa è la Prefettura, quella che non ci voleva far arrivare qua in piazza". Le forze dell'ordine hanno risposto mettendo in azione gli idranti e con alcuni lacrimogeni, mentre dalla piazza si levava il coro "Tout le monde déteste la police".

Il lancio di grossi sassi e di bottiglie di vetro non si è fermato, mentre le forze dell'ordine hanno fatto arretrare i manifestanti avvicinandosi con qualche momento di contatto e proseguendo con gli idranti. "Abbiamo studenti che lanciano pietre e sassi contro la polizia: quelli non sono studenti, sono criminali e delinquenti, che è un'altra cosa". Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa a Palazzo Pirelli 'Stop moschee in Lombardia'.

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"Buono sciopero studentesco a tutte. E un messaggio forte e chiaro al mondo degli adulti: diamo valore allo spirito...

Sulle proteste Salvini ha poi aggiunto: "Da ministro dei Trasporti mi stanno aggiornando in tempo reale che in alcune città sono civili, colorate, festose e giustamente oppositive, invece in altre città stanno trascendendo in scontri con la polizia, lancio di bottiglie, petardi, pietre, sassi, a Bologna c'è anche un tentativo di occupazione dei binari. Poi con le bandiere rosse occupano i binari della stazione, o ci provano, e con le bandiere rosse chiedono le dimissioni del ministro perché i treni non passano da Bologna: si mettessero d'accordo con se stessi, se occupi poi protesta contro te stesso, non protestare contro il ministro. Comunque siamo abituati a tutto, quindi è una bella giornata", ha concluso. 

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