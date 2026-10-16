Torino, studenti prendono a sassate gli agenti. E la sinistra muta

Sassi contro gli agenti. È andato in scena anche questo a Torino durante il corteo di protesta degli studenti. Qui alcune centinaia di manifestanti si sono staccati dal resto dei ragazzi, si sono coperti il volto e hanno lanciato sassi e torce di segnalazione verso le forze dell'ordine, urlando: "Questa è la Prefettura, quella che non ci voleva far arrivare qua in piazza". Le forze dell'ordine hanno risposto mettendo in azione gli idranti e con alcuni lacrimogeni, mentre dalla piazza si levava il coro "Tout le monde déteste la police".

Il lancio di grossi sassi e di bottiglie di vetro non si è fermato, mentre le forze dell'ordine hanno fatto arretrare i manifestanti avvicinandosi con qualche momento di contatto e proseguendo con gli idranti. "Abbiamo studenti che lanciano pietre e sassi contro la polizia: quelli non sono studenti, sono criminali e delinquenti, che è un'altra cosa". Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa a Palazzo Pirelli 'Stop moschee in Lombardia'.

Studenti in piazza, Ilaria Salis provoca: "Lottiamo insieme", travolta dagli insulti "Buono sciopero studentesco a tutte. E un messaggio forte e chiaro al mondo degli adulti: diamo valore allo spirito...