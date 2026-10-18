Guerriglia da Torino a Milano: "Chi hanno visto in piazza", la verità sulla rivolta

Un "popolo sconosciuto", giovani e giovanissimi, lontani però dai "black bloc" e dai centri sociali ben noti, assicura Beppe Sala. Il sindaco Milano, all'indomani della guerriglia che ha devastato la città a cominciare da piazza Duomo, punta il dito anche sul Viminale: "Ieri in piazza troppo pochi agenti, è stato sottovalutato il momento. Questo è solo l'inizio, l'escalation è molto pericolosa".

"Sono rimasto collegato per alcune ore attraverso un link che mi passa la polizia locale e che permette di seguire in diretta le manifestazioni. E che cosa ho visto? Innanzitutto, chi non c'era. Ieri non era una questione di Black Bloc, di anarchici, insomma, di quelle frange più violente a cui siamo abituati. Era un'altra cosa. In quella manifestazione si sono sovrapposte una componente pacifica, come tutti hanno capito, composta da studenti e persone che protestavano anche legittimamente, e una frangia estremamente violenta. E' quello che stiamo vedendo in parecchie città del mondo. In Francia hanno incendiato dei municipi. Sono molto preoccupato, perché è un fenomeno nuovo, che trae origine anche da uno scenario internazionale e quindi si autoalimenta. Sono spazi di protesta che non sono decifrabili".