Garlasco, lo sfogo di Andrea Sempio: "Perché non scrivo più diari"

Non scrive più diari Andrea Sempio, dopo che alcuni scritti che gli sono stati sequestrati nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sono diventati per i pm elementi di accusa nei suoi confronti. "Al momento no, anche per paura. Abbiamo già subito due perquisizioni, ho paura possano venire di nuovo a casa", ha detto il 38enne - per il quale la Procura di Pavia chiederà il processo per l'omicidio di Chiara Poggi - in un'intervista a "Dentro la notizia" su Canale 5.

Nell'intervista Sempio è tornato anche a parlare dell'ormai nota impronta di scarpa. "Quando avevo intorno ai 17-18 anni, già avevo il 44", ha detto, aggiungendo: "Per noi non è assolutamente un 44 e potrebbe addirittura essere un po' più piccola del 42, come è sempre stato ritenuto". Poi, ha raccontato che "ovviamente il giorno che dovremmo andare in aula sicuramente la notte prima non dormirò. Ma il peso sulla coscienza no - ha aggiunto - quello no. Paura dell'arresto c'è dal primo giorno, ma l'ho sempre detto, è un pensiero che si deve comunque avere".