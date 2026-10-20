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Garlasco, lo sfogo di Andrea Sempio: "Perché non scrivo più diari"

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martedì 20 ottobre 2026
Garlasco, lo sfogo di Andrea Sempio: "Perché non scrivo più diari"

1' di lettura

Non scrive più diari Andrea Sempio, dopo che alcuni scritti che gli sono stati sequestrati nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sono diventati per i pm elementi di accusa nei suoi confronti. "Al momento no, anche per paura. Abbiamo già subito due perquisizioni, ho paura possano venire di nuovo a casa", ha detto il 38enne - per il quale la Procura di Pavia chiederà il processo per l'omicidio di Chiara Poggi - in un'intervista a "Dentro la notizia" su Canale 5.

Nell'intervista Sempio è tornato anche a parlare dell'ormai nota impronta di scarpa. "Quando avevo intorno ai 17-18 anni, già avevo il 44", ha detto, aggiungendo: "Per noi non è assolutamente un 44 e potrebbe addirittura essere un po' più piccola del 42, come è sempre stato ritenuto". Poi, ha raccontato che "ovviamente il giorno che dovremmo andare in aula sicuramente la notte prima non dormirò. Ma il peso sulla coscienza no - ha aggiunto - quello no. Paura dell'arresto c'è dal primo giorno, ma l'ho sempre detto, è un pensiero che si deve comunque avere".

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E sogna in futuro di avere una famiglia: "È un po' una cosa che sogno, però poi, ovviamente, c'è tutto un percorso per arrivarci - ha detto -. Al momento non riesco neanche a immaginarmi ad avere una frequentazione, perché anche qualora io dovessi essere prosciolto, ci sarà sicuramente una parte di persone che diranno 'ecco l'assassino che se l'è cavata'". 

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