Scontri, anche Enrico Ruggeri replica a Marracash: "Biglietti a 120 euro..."

Continuano a far discutere le parole di Marracash. Dopo la replica di Fedez, anche il cantautore Enrico Ruggeri ha voluto rispondere al rapper di Barona, finito al centro delle polemiche per aver, di fatto, giustificato le violenze di Milano. "Quei ragazzi vorrebbero il lusso che Marracash si può concedere facendo concerti che costano 120euro a biglietto. Insomma, è un corto circuito che mi fa sorridere...", ha detto Ruggeri, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

Sui social, Marra aveva scritto "Con le buone non cambi le cose". Una posizione duramente criticata, per primo, da Fedez: "Sento dire che è giusto sfondare le vetrine da qualcuno che, alla prima della Scala, si è fatto fotografare con Beppe Sala, e mi vengono dei dubbi", ha scritto su Instagram il conduttore di Pulp podcast. Che poi ha aggiunto: "Perché non hai ca*ato in mezzo al palco mentre eri lì? Perché hai deciso di addomesticarti in quel momento? Perché era opportuno farlo, lo capisco. E ora perché sostieni il saccheggio? Perché oggi è opportuno fare questo. Questo lo capisco di meno".