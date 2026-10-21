Scontri a Milano, subito scarcerato un 18enne. L'assurda decisione del gip

È già stato scarcerato un 18enne accusato di resistenza pluriaggravata e tra i sei arrestati per gli scontri di domenica scorsa a Milano. Al posto del carcere, richiesto come misura cautelare dalla Procura per contenere il pericolo di reiterazione del reato, la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione, scrive la giudice, è stata presa tenendo conto della "incensuratezza dell'indagato", della sua "giovane età" e della "circostanza che egli prima d'ora non sia mai entrato nel circuito carcerario".

Durante i disordini, il ragazzo avrebbe lanciato un "cestino portarifiuti" contro gli agenti. Poi, per tentare di fuggire li avrebbe colpiti "con calci e pugni". Nel corso dell'interrogatorio di oggi - mercoledì 21 ottobre -, il 18enne ha messo a verbale di essere andato in piazza Duomo "con altri amici, sapendo delle agitazioni di piazza in corso" e per "soddisfare un desiderio di curiosità". Per la gip, ciò dimostra che è "attratto da ritrovi collettivi pericolosi che possono degenerare in scontri". Il ragazzo risulta inoltre "già segnalato" per un danneggiamento aggravato dello scorso luglio e per un "porto abusivo di oggetti atti a offendere" per un fatto del 20 febbraio scorso.