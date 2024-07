Branko, l'oroscopo di oggi giovedì 4 luglio

04 luglio 2024 a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 4 luglio.

ARIETE

Luna in Gemelli vi protegge da qualsiasi attacco nel campo professionale, protegge anche le iniziative d’affari, ma esercita pure un influsso sulla salute, dovrete fare meno di quanto programmato. Non è un problema perché domani dovrete affrontare un’altra Luna nuova in Cancro, che non perdona eventuali disattenzioni anche in famiglia. Molto buono l’aspetto di Marte, apre qualcosa di nuovo in amore, siete motivati e innamorati.

TORO

È bello anche questo giorno, grazie alla Luna e Giove che agiscono in sintonia nel settore degli affari finanziari, quindi nel lavoro e nello studio per i nostri giovani lettori, case e terreni. Immaginiamo una grande vittoria per qualcuno del Toro, protagonista del nostro oroscopo e nella sua vita reale, affari, commercio e viaggi semplicemente perfetti. La bella Venere, dea dell’amore, propizia incontri amorosi e non vi perdona il disinteresse amoroso.

GEMELLI

Buongiorno, Luna di luglio! Arrivata ieri, luminosa sarà anche oggi, il tempo sufficiente per sistemare pure le questioni abitative e per iniziare un dialogo costruttivo con i figli. Dovete riprendere a parlare dal momento in cui Saturno aveva interrotto il dialogo. La ricchezza personale, se parliamo di soldi, potrebbe aumentare già oggi, ma ancora di più nei prossimi giorni quando inizia forte l’azione di Mercurio in Leone, segno dell’oro. L’amore si risveglia presto la mattina, prosegue in serata fino a domani.

CANCRO

Informiamo sin da oggi che avrete domani nel segno la Luna più importante del 2024, sarà la vostra personale Luna nuova, è come se fosse un Capodanno. Cambia il vostro atteggiamento verso la casa materna, il luogo natale, verso quella che l’astrologia definisce Patria. Una parola che sembra fuori moda ai giorni nostri e, invece, proprio sotto il Cancro raggiunge forza e significato. Un momento molto felice della vostra vita. Azione!

LEONE

Piuttosto bene, biondo re della foresta, le stelle annunciano giorni felici. Se siete in cerca di qualcuno da amare, dopo una separazione o una conclusione di un rapporto, fidatevi di queste stelle estive che annunciano il vostro compleanno e una nuova fase della vostra vita qualunque età abbiate. Soltanto Marte è in aspetto negativo, ma non dovrebbe dare problemi oggi perché tutti i rapporti diventano scorrevoli e anche festosi grazie alla Luna in Gemelli.

VERGINE

In mattinata Luna vi trova irrequieti, fisicamente non in forma, in aspetto con Nettuno risveglia certi ricordi, malinconia - tutto derivante da qualche esperienza amorosa non fiorita. Per le nuove importanti storie d’amore consigliamo di attendere agosto. Molto meglio il lavoro e il campo degli affari, questa Luna infatti dirige l’influsso verso il successo e fa pensare a due possibilità per arrivare al traguardo. Domani tutto vi sarà più chiaro.

BILANCIA

Venere ancora contraria non rende facili le vostre imprese, famiglia e figli, casa e parenti, ma è presente nei punti dove serve. Ricordate che Sole in Cancro simboleggia il vostro successo, quello che già registrate e quello che sognate, Luna nuova nascerà domani in quel segno, sarà una conferma o una smentita. Questo è il transito del destino, il tempo dell’amore cambia a seconda della direzione del vento. Il vento caldo dell’estate. Nulla è già definito, tutto deve ancora accadere.

SCORPIONE

Come annunciato in anticipo, voi segno d’acqua (elemento astrale che significa vulnerabilità della vita, cioè, difficoltà a mantenere punti fermi e sicuri), sarete aiutati dalla Luna nuova in Cancro, domani, venerdì. Preparate oggi un dettagliato piano di azione anche per le questioni puramente economiche, approfittando della generosa disponibilità di Giove, facilitazioni burocratiche e legali. Un momento che va sfruttato anche in amore. Organizzate una romantica cena con il vostro amante.

SAGITTARIO

Luna ancora in Gemelli, crea una distanza tra i coniugi. Una breve separazione fa bene al rapporto, non tanto al vostro coniuge quanto a voi che vi annoiate facilmente. Marte è un’energia passionale completamente gratuita, non si capisce perché non ne approfittate più spesso. Per riuscire più simpatici agli altri, usate la vostra arma più potente: ironia, autoironia, umorismo, risata. Nessuno sa ridere meglio della donna Sagittario.

CAPRICORNO

Arriva un aiuto dalla Luna in Gemelli, congiunta a Giove, nel campo del lavoro e anche dei soldi. Però è troppo veloce, domani sarà in Cancro ed inizia il novilunio, preparatevi ad affrontare collaboratori e soci. È necessario precisare che dopo transiti così impegnativi nasce sempre qualcosa di nuovo, di diverso, di valido è la legge delle stelle che non lascia in disparte nemmeno l’amore. Esplorate il corpo amato come fosse un pianeta nuovo da scoprire.

ACQUARIO

Mercurio è già in Leone, opposto al vostro Plutone, ma forti della Luna in Gemelli potete osare qualcosa di più in affari, fermate le occasioni anche nel campo dei beni immobili. Bella Venere, che non è solo amore, diventa anche una mano felice nelle scelte professionali, aiuta a sistemare questioni o problemi dei figli. Vita in famiglia rumorosa e vivace ma tutto sommato simpatica, non litigate troppo però con le sorelle. Nervi un po’ esauriti.

PESCI

Avete una forza straordinaria nel portare avanti i vostri progetti, certamente non mancano occasioni per nuove imprese e nuove scalate, ma vi conviene attendere Luna nuova di domani. Oggi concedetevi relax, giusto per prendere fiato. Anche i pianeti che incidono sulla vita affettiva e amorosa sono tutti in postazione favorevole, Venere può in qualsiasi momento propiziare un nuovo amore. Quando uscite di casa, indossate qualcosa di blu, vi sta d’incanto.