"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 12 dicembre.

ARIETE

Le influenze astrali sono dirette verso la sfera del lavoro e degli affari, affermazione in qualsiasi campo che richieda capacità manageriali, tenacia, protezione legale. Non privatevi di questa grande occasione che cambierà la vita. C’è anche un concorso di circostanze favorevoli che si chiama fortuna. In famiglia si ragiona, finalmente. Il vostro amore sarà riscaldato da Marte, conquistatore in Leone e dalla sinuosa Venere in Acquario, programmate un weekend lontano.

TORO

Benvenuta Luna nel segno, ultimo transito del 2024, un anno che non è stato facile nemmeno per voi, però avete saputo tirare fuori la vostra terra, avete gettato nuovi semi, che ora sono ben protetti dal gelo invernale. Ma l’anno non è ancora finito, le stelle positive possono risplendere negli ultimi minuti, come succede nelle corse. Sembra una visione il vostro amore accanto all’albero, ma è vero e reale. Sono in arrivo documenti che aspettate da tempo.

GEMELLI

L’amore? Una pastiera napoletana profumata d’arancio. Incontri da togliere il fiato, pure durante i brevi spostamenti richiesti dal lavoro, affari, ma anche da esigenze familiari. È un classico per il vostro segno, vivere gli ultimi giorni d’autunno, sotto la pressione di qualche pianeta pesante. Non fate cose che sono al di là dei vostri attuali mezzi, fate bene i conti prima di affrontare una spesa per la casa. Nascondetevi per un po’, vedrete che vi cercheranno.

CANCRO

È veramente una perla rara il vostro amore, così difficile da trovare e da conservare, ma il vostro cuore è pieno di nascondigli segreti. Non è insicurezza questo crescente attaccamento alle persone care, amici - in voi c’è un bellissimo, profondo desiderio di dare affetto. Una simpaticissima Luna vi mette in contatto con persone simpatiche come voi, chissà che non possa uscir fuori qualche guadagno extra. Sapete riunire tanti mestieri in uno, abili a trovare nuovi affari.

LEONE

Ritmo molto più veloce rispetto a ieri, prudenza durante i viaggi e nell’attività fisica. Oggi e domani sarete disturbati dalla Luna in Toro che provoca stanchezza fisica, fastidiosi raffreddori, ma non compromette il buon andamento del lavoro. Anche nelle situazioni complicate, avete un’ottima protezione di Mercurio, che significa pur sempre fortuna. Forse è meglio rallentare qualche rapporto con i parenti, in queste fredde mattinate di dicembre voi ricordate le calde atmosfere di un tempo.

VERGINE

La prima impressione che nasce osservando Luna in Toro congiunta a Urano, è la possibilità di avere una improvvisa fortuna in affari, ma anche nel lavoro, professione, carriera. Attivatevi sin dalle prime ore e per tutto il giorno, così sfrutterete anche la benevolenza di Venere. Dovete andare per primi incontro alle persone che vi servono per i vostri affari, accettate un compromesso, rinunciate a qualche spesa - Mercurio brucia i soldi… Non manca qualche litigio.

BILANCIA

Quando parliamo di futuro, non pensiamo a un tempo lontano, chissà dove e quando, no, il vostro futuro è già qualche passo in avanti e lo sarà ancora di più con la straordinaria Luna piena in Gemelli, il 15. Anche oggi avete a disposizione Luna in Toro che insieme a Urano sollecita e porta in superficie le vostre capacità professionali, il vostro talento così particolare, anche se ciò crea agitazione nell’ambiente. Nell’aria un cambiamento rivoluzionario, anche in amore.

SCORPIONE

È importante seguire la salute perché Luna e Urano possono provocare improvvise debolezze, ma nel caso, avete Nettuno ottimo come medico e farmacista. Questa volta c’è la perfetta parità di possibili disturbi per le donne e per gli uomini, le prime hanno Venere nemica, i secondi Marte. Grande invece l’energia nel lavoro, state correndo all’inseguimento di un sogno, di un traguardo, che sarà raggiunto. Siamo convinti che potrebbe sbocciare un nuovo successo.

SAGITTARIO

Magia della 12ª notte, un incontro nasce in un contorno di magia e musica, Venere e Marte offrono il massimo della passione e anche della tenerezza, mentre la Luna in Toro assicura una base concreta e solida affinché i nuovi amori abbiano il terreno per crescere e svilupparsi in un albero immenso. Anche sotto il profilo professionale e lavorativo, la stagione è quella del trionfo ma ogni tanto si presenta qualche transito insidioso. Saturno che impone cautela nella salute.

CAPRICORNO

Prima dovete rilassarvi, dopo la stressante Luna degli ultimi due giorni, poi riprendete con la massima tranquillità e sicurezza le trattative d’affari e le iniziative nel lavoro. La concorrenza fa quello che deve fare, voi altrettanto. Com’è è già successo in dicembre, anche questo giorno il Capricorno può contare su tutti gli influssi positivi, al primo posto Luna in Toro assolutamente ricca di soldi e di amore. Un grande momento per le donne del segno, vincono ovunque. Fortuna.

ACQUARIO

Porta irrequietezza Luna in Toro congiunta a Urano, toglie soprattutto la visione ottimista della vita: le cose sono meno complicate di come le fa vedere Marte, sarà comunque meglio rimandare trattative, firme di contratti. Nel mezzo delle situazioni all’apparenza complicate, sarà una splendente Venere ad allontanare le nuvole presenti nella vita domestica. Se c’è un segno che può contare sull’aiuto di amici veri e generosi, è proprio il vostro. Pressione alta.

PESCI

Pensieri per le persone lontane, mettetevi in contatto. Nel movimento fisico, nelle iniziative insieme agli altri, è richiesta da Mercurio cautela, ma riguarda tutti i segni. Le previsioni non si basano solo su transiti attuali, tengono presente quelli passati e, soprattutto pensano a quelli futuri. Perciò: oggi e domani, avanti con coraggio, fate vedere chi siete. Luna in Toro è molto buona per verificare i conti, sistemare complicazioni burocratiche, dare un taglio a tutto ciò che ormai è superato.